Sắc vóc diễn viên 26 tuổi tranh giải Oscar 2025

Mikey Madison sinh năm 1999 ở Los Angeles (Mỹ) trong gia đình người Do Thái. Theo Vulture, trước khi đến với diễn xuất, cô theo đuổi môn đua ngựa. Các phim cô từng đóng gồm Retirement, Once Upon a Time in Hollywood, Better Things. Ảnh: The Cut