Sắc vóc đại úy gây sốt trong tình huống bắt 'quái xế'

Nguyễn Phương Thảo được chú ý khi tham gia biểu diễn tại chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên, sáng 10/8. Cô mặc trang phục cảnh sát giao thông, thực hiện các động tác võ dứt khoát, cùng đồng đội trấn áp các thanh niên gây rối trật tự công cộng.

Phương Thảo tập luyện tình huống trong bảy ngày ở cường độ cao, tuân thủ nghiêm những quy trình an toàn. Mỗi động tác đều được cô phối hợp nhịp nhàng với các thành viên, đảm bảo yếu tố kỹ thuật, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp của lực lượng.