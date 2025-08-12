Sắc vóc đại úy gây sốt trong tình huống bắt 'quái xế'

Đại úy Nguyễn Phương Thảo trong tình huống giả định bắt nhóm ''quái xế'' ở Hà Nội. Video: HTV
Nguyễn Phương Thảo được chú ý khi tham gia biểu diễn tại chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên, sáng 10/8. Cô mặc trang phục cảnh sát giao thông, thực hiện các động tác võ dứt khoát, cùng đồng đội trấn áp các thanh niên gây rối trật tự công cộng.
Phương Thảo tập luyện tình huống trong bảy ngày ở cường độ cao, tuân thủ nghiêm những quy trình an toàn. Mỗi động tác đều được cô phối hợp nhịp nhàng với các thành viên, đảm bảo yếu tố kỹ thuật, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp của lực lượng.
Trên mạng xã hội, nhiều bình luận khen phần thể hiện của Phương Thảo. Nữ đại úy cho biết bất ngờ, xúc động trước những phản ứng tích cực. ''Đó không chỉ là niềm vui mà còn là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân hơn'', cô nói.
Trên trang cá nhân, Phương Thảo viết: ''Có lẽ đến hết cuộc đời này, tôi sẽ chẳng thể nào quên cái cảm giác lâng lâng sáng ngày 10/8, khi được đi giữa vòng tay nhân dân, là niềm vinh dự, tự hào, hạnh phúc mà hiếm ai có được''.
Phương Thảo (trái) bên chiến sĩ Nguyễn Bảo Chinh - học viên Đại học Cảnh sát Nhân dân, gây chú ý nhờ nụ cười rạng rỡ ở buổi những tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Nguyễn Phương Thảo quê ở Thanh Hóa, hiện công tác tại Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an xã Vân Đình, Hà Nội. Cô học võ từ những năm cấp hai, mục đích ban đầu để rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn và biết cách tự vệ. Dần dần, cô càng yêu thích bởi võ thuật giúp cô bản lĩnh, học được tính kiên trì, sự kỷ luật. Từ khi đi học, Phương Thảo đã đấu võ chuyên nghiệp, là thành viên đội tuyển karate tỉnh Thanh Hóa.
Ngày nhỏ, Phương Thảo yêu thích hình ảnh chiến sĩ công an trong phim Cảnh sát hình sự, nuôi mong ước được góp sức vào việc gìn giữ bình yên cho người dân. Khi chọn thi vào ngành công an, gia đình lo cô vất vả nhưng vẫn ủng hộ quyết định. Mẹ cô động viên: ''Con quyết tâm thì cả nhà sẽ là hậu phương vững chắc nhất''.
Phương Thảo chuẩn bị hoạt động teambuilding cho đoàn viên ở đơn vị.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, cô năng nổ trong các hoạt động xã hội. Nữ đại úy từng nhận nhiều danh hiệu như Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021, Gương người tốt việc tốt năm 2024 của TP Hà Nội, Gương Thanh niên điển hình tiên tiến Công an Thủ đô giai đoạn 2020-2025.
Ngoài giờ làm, Phương Thảo tham gia hoạt động thiện nguyện hay có những buổi hẹn với bạn bè. Cô thường dành hai tiếng trước khi đi ngủ để đọc sách. Cô hay đọc và sưu tầm nhiều cuốn viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm tòi kiến thức thiên văn, vũ trụ hay sức khỏe con người.
Phương Thảo duy trì tập võ, gym, chạy bộ và chơi golf để rèn luyện sức khỏe, giữ vóc dáng thon gọn.
Nữ đại úy được nhận xét ''lúc nào cũng cười'', bởi cô quan niệm nụ cười giúp bản thân giải tỏa áp lực, khiến mọi người xung quanh thấy dễ gần hơn. ''Tôi thích truyền năng lượng tích cực cho người khác, đôi khi pha chút 'mặn mòi' để không khí lúc nào cũng vui vẻ'', cô nói.
Đời thường, Phương Thảo chuộng các trang phục tôn được vẻ gợi cảm, năng động.
Phương Linh
Ảnh: Nhân vật cung cấp