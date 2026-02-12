Sắc vóc 'Công chúa Huawei' Diêu An Na

Trên Harper’s Bazaar, An Na từng nói gia thế khiến cô được chú ý nhiều hơn so với những người mới vào nghề khác, song đó cũng là nhược điểm. Cô phải nỗ lực hơn để vượt qua định kiến. Người đẹp cho rằng trong cuộc sống, mỗi người có thể được công nhận, cũng có thể bị nghi hoặc. Cô muốn sống theo ý nguyện của bản thân, coi việc "bị nghi hoặc" cũng là động lực để phát triển.