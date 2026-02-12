Sắc vóc 'Công chúa Huawei' Diêu An Na

Diêu An Na, 28 tuổi, phối crop-top và quần Âu khi quảng bá phim Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh đầu tháng 2. Ở tác phẩm cổ trang đầu tay, cô vào vai lang y thiên tài, đóng vai trò then chốt trong một vụ phá án ở cung cấm.
Diêu An Na, 28 tuổi, phối crop-top và quần Âu khi quảng bá phim Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh đầu tháng 2. Ở tác phẩm cổ trang đầu tay, cô vào vai lang y thiên tài, đóng vai trò then chốt trong một vụ phá án ở cung cấm.
Diễn viên diện "cây" Dior tại một sự kiện thời trang.
Cô là con gái út của Nhậm Chính Phi - người sáng lập Huawei, vì thế thường được truyền thông Hoa ngữ gọi là "Công chúa Huawei". Annabel tốt nghiệp Đại học Harvard ngành Khoa học máy tính.
Diễn viên diện "cây" Dior tại một sự kiện thời trang.
Cô là con gái út của Nhậm Chính Phi - người sáng lập Huawei, vì thế thường được truyền thông Hoa ngữ gọi là "Công chúa Huawei". Annabel tốt nghiệp Đại học Harvard ngành Khoa học máy tính.
Diêu An Na hoạt động lĩnh vực âm nhạc, thời trang, phim ảnh, từng phát hành một số MV. Cô đóng các phim Đến nơi có gió, Lạp băng, Tối tăm và bình minh.
Diêu An Na hoạt động lĩnh vực âm nhạc, thời trang, phim ảnh, từng phát hành một số MV. Cô đóng các phim Đến nơi có gió, Lạp băng, Tối tăm và bình minh.
An Na tại sự kiện thời trang diễn ra tháng 1. Video: TH Entertainment
Khi dự các lễ trao giải, thảm đỏ, Diêu An Na ưu tiên những bộ đầm đính kết tinh xảo.
Khi dự các lễ trao giải, thảm đỏ, Diêu An Na ưu tiên những bộ đầm đính kết tinh xảo.
Diễn viên trong mẫu váy cảm hứng cổ điển của nhà mốt Trung Quốc Muse Marry.
Diễn viên trong mẫu váy cảm hứng cổ điển của nhà mốt Trung Quốc Muse Marry.
Diêu An Na mặc đầm bắt sáng của nhà mốt Việt Nam JoliPoli dự một lễ trao giải năm 2025.
Diêu An Na mặc đầm bắt sáng của nhà mốt Việt Nam JoliPoli dự một lễ trao giải năm 2025.
Cô chọn thiết kế trễ vai trình diễn tại chương trình nghệ thuật cuối năm ngoái.
Cô chọn thiết kế trễ vai trình diễn tại chương trình nghệ thuật cuối năm ngoái.
Bộ đầm được đính kết thủ công các chi tiết hoa, sequin.
Bộ đầm được đính kết thủ công các chi tiết hoa, sequin.
Theo Elle HK, Diêu An Na xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động và hiện đại. Cô toát khí chất vừa tự tin vừa thanh lịch.
Theo Elle HK, Diêu An Na xây dựng hình ảnh trẻ trung, năng động và hiện đại. Cô toát khí chất vừa tự tin vừa thanh lịch.
Diễn viên hiện quảng cáo cho một số thương hiệu quần áo, mỹ phẩm, sản phẩm công nghệ.
Diễn viên hiện quảng cáo cho một số thương hiệu quần áo, mỹ phẩm, sản phẩm công nghệ.
Trên Harper’s Bazaar, An Na từng nói gia thế khiến cô được chú ý nhiều hơn so với những người mới vào nghề khác, song đó cũng là nhược điểm. Cô phải nỗ lực hơn để vượt qua định kiến. Người đẹp cho rằng trong cuộc sống, mỗi người có thể được công nhận, cũng có thể bị nghi hoặc. Cô muốn sống theo ý nguyện của bản thân, coi việc "bị nghi hoặc" cũng là động lực để phát triển.
Trên Harper’s Bazaar, An Na từng nói gia thế khiến cô được chú ý nhiều hơn so với những người mới vào nghề khác, song đó cũng là nhược điểm. Cô phải nỗ lực hơn để vượt qua định kiến. Người đẹp cho rằng trong cuộc sống, mỗi người có thể được công nhận, cũng có thể bị nghi hoặc. Cô muốn sống theo ý nguyện của bản thân, coi việc "bị nghi hoặc" cũng là động lực để phát triển.
Như Anh
Ảnh: TH Entertainment