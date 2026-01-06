Sắc vóc con gái của Hoa hậu Diệu Hoa

Diệu Ly 28 tuổi, là con gái thứ hai của Hoa hậu Việt Nam 1994 Diệu Hoa và chồng Ấn Độ - doanh nhân Maneesh Dane. Mới đây, cô trải qua nhiều vòng thi tuyển, phỏng vấn để vào làm việc tại trụ sở chính của hãng Apple Canada. Trước đó, Diệu Ly có thời gian làm việc cho Google ở Singapore.