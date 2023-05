Sắc vóc con gái Catherine Zeta-Jones ở tuổi 20

Carys được kỳ vọng nối nghiệp bố mẹ, trở thành diễn viên tương lai. Từ nhỏ, cô đã tích cực tham gia các dự án diễn xuất, trong đó có vở nhạc kịch rock Spring Awakening, Once on This Island. Ngoài ra, Carys yêu thích âm nhạc, lấy biệt danh CZD khi đi hát ở phòng trà và các câu lạc bộ. Cô cũng quan tâm đến y học và muốn trở thành bác sĩ.

Ảnh: Town & Country