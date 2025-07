Sắc vóc 'Cô nàng lắm chiêu' Lindsay Lohan

Lindsay Lohan và chồng tại buổi giới thiệu phim Our Little Secret do cô đóng chính, tháng 11/2024.

Lindsay Lohan và chồng tại buổi giới thiệu phim Our Little Secret do cô đóng chính, tháng 11/2024.

Teaser Freakier Friday (Ngày thứ sáu siêu kỳ quái), dự kiến ra mắt ngày 8/8. Video: Walt Disney Studios Vietnam

Những năm gần đây, Lindsay Lohan dần lấy lại danh tiếng tại Hollywood nhờ tích cực hoạt động. Cô sản xuất show truyền hình thực tế, ra mắt nhạc, đóng phim. Một số bộ phim cô tham gia là Falling for Christmas (2022), Irish Wish (2024), Our Little Secret (2024), đóng vai khách mời trong Mean Girls bản năm 2024. Dự án sắp tới của cô là Freaky Friday phần 2 cùng bạn diễn cũ Jamie Curtis Lee.