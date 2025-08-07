Sắc vóc bạn gái 'nam thần F1' Leclerc

Alexandra, 23 tuổi, mang quốc tịch Mexico và Pháp, từng theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật ở Paris. Cô nổi tiếng khi trở thành bạn gái của Charles Leclerc từ năm 2023. Theo Vogue, người đẹp là "It girl" của môn thể thao F1 với phong cách tao nhã, quyến rũ. Chỉ trong hơn một năm, tài khoản Instagram và TikTok của cô thu hút 4 triệu người theo dõi nhờ những lần xuất hiện sành điệu ở giải đua xe.

Charles Leclerc, 28 tuổi, cao 1,8 m, là một trong những tay đua người Monaco nổi tiếng nhất thế giới. Anh được mệnh danh nam thần nhờ vẻ ngoài điển trai, mái tóc xoăn lãng tử, đôi mắt mơ màng. Leclerc là Á quân Giải vô địch các tay đua Công thức 1 thế giới năm 2022. Hiện Leclerc giành được tám chiến thắng, 27 vị trí pole, 10 vòng đua nhanh nhất và 48 lần lên bục vinh quang.