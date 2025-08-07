Sắc vóc bạn gái 'nam thần F1' Leclerc

Leclerc và bạn gái đến buổi ra mắt phim F1 của Brad Pitt tháng 6. Cả hai ghi điểm trong phong cách thanh lịch. Tay đua diện suit màu kem, thắt cà vạt đồng điệu. Alexandra Saint Mleux ghi điểm với đầm lụa đen tối giản của Saint Laurent và trang sức Bulgari. Video: Instagram alexandrasaintmleuxstyle
Alexandra, 23 tuổi, mang quốc tịch Mexico và Pháp, từng theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật ở Paris. Cô nổi tiếng khi trở thành bạn gái của Charles Leclerc từ năm 2023. Theo Vogue, người đẹp là "It girl" của môn thể thao F1 với phong cách tao nhã, quyến rũ. Chỉ trong hơn một năm, tài khoản Instagram và TikTok của cô thu hút 4 triệu người theo dõi nhờ những lần xuất hiện sành điệu ở giải đua xe.
Charles Leclerc, 28 tuổi, cao 1,8 m, là một trong những tay đua người Monaco nổi tiếng nhất thế giới. Anh được mệnh danh nam thần nhờ vẻ ngoài điển trai, mái tóc xoăn lãng tử, đôi mắt mơ màng. Leclerc là Á quân Giải vô địch các tay đua Công thức 1 thế giới năm 2022. Hiện Leclerc giành được tám chiến thắng, 27 vị trí pole, 10 vòng đua nhanh nhất và 48 lần lên bục vinh quang.
Đam mê nghệ thuật, Alexandra còn lập một tài khoản Instagram chuyên để đăng tải các tác phẩm yêu thích của cô. Cô cũng thường xuyên chia sẻ thú vui ngắm tranh ở bảo tàng, triển lãm.
Người đẹp theo đuổi phong cách nữ tính, đôi lúc phá cách và năng động. Cô ưu tiên các loại đầm trong đời thường lẫn khi dự sự kiện, như váy midi, váy yếm, đầm hở lưng. Nhờ hình thể cân đối, vòng eo con kiến, Alexandra dễ dàng diện nhiều kiểu trang phục có đường cắt táo bạo.
Giữa tháng 7, đến dự Monaco Red Cross Gala lần thứ 76, cô đặt may bộ đầm lụa chiffon màu xanh dương lấy cảm hứng từ thiết kế Công nương Grace Kelly mặc trong phim To Catch a Thief năm 1955.
Tới show của Jacquemus cuối tháng 6, người đẹp gây ấn tượng với đầm xẻ ngực, hở lưng phong cách tối giản.
Theo Elle, ngoài tham dự các show thời trang, cô còn là khách mời của Liên hoan phim Cannes.
Alexandra duy trì mối quan hệ với một số người nổi tiếng trong showbiz, trong đó có Hailey - vợ Justin Bieber. Cô cũng là fan của dòng mỹ phẩm Rhode do Hailey sáng lập.
Đời thường, Alexandra chuộng kiểu các bộ đầm voan in họa tiết nhiệt đới. Tủ đồ của cô phong phú, gồm các thiết kế đến từ thương hiệu lớn và nhỏ. Nhiều lần, cô được trông thấy mang dép Hermes, xách túi Birkin.
Người đẹp dạo phố với đầm cổ yếm chấm bi - một trong những thiết kế được nhiều người yêu thích hè năm nay.
Phong cách vintage của Alexandra khi đi cổ vũ bạn trai thi đấu, gồm áo đan móc hiệu Almeida Andrea, quần jeans Levi's và kính hippie.
Sao Mai
Ảnh: Instagram Alexandra Saint Mleux