Sắc vóc ái nữ của Lý Liên Kiệt

Hôm 22/3, Jane Li đăng ảnh bên cha kèm chú thích trên trang cá nhân: "Trước đây bố dìu dắt con trưởng thành, bây giờ con bầu bạn khi bố đi làm. Những ngày ngập tràn niềm vui".
Jane 26 tuổi, là con đầu lòng của Lý Liên Kiệt và cựu diễn viên Hong Kong Lợi Trí. Cô có em gái Jada Li, 23 tuổi, tốt nghiệp ngành Tâm lý học Columbia University, Mỹ.
Jane đỗ Đại học Harvard ngành East Asian Studies. Sau khi tốt nghiệp, cô theo đuổi lĩnh vực thời trang, hợp tác với các tạp chí trên thế giới. Những năm gần đây, cô thường góp mặt ở tuần thời trang quốc tế, sự kiện của nhiều thương hiệu quần áo, nữ trang.
Jane dự sự kiện trong khuôn khổ Tuần thời trang Paris 2026.
Cô thường chọn các bộ đầm dáng suông, dài quá gót khi dự tiệc.
Jane làm khách mời show của Bottega Veneta, tổ chức tháng 2.
Cô tôn vóc dáng với thiết kế xu hướng tối giản, tạo điểm nhấn ở ống tay.
Jane Li thường xuất hiện với lối trang điểm tự nhiên, tôn nước da khỏe.
Với chiều cao hơn 1,70 m, Jane Li thể nghiệm nhiều phong cách. Trên Trends Group, cô nói từ nhỏ thích tìm hiểu cách phối đồ, trang điểm, tìm hiểu lịch sử thời trang.
Đời thường, cô hướng tới vẻ năng động, hiện đại.
Jane phối áo tua rua với quần tơ lụa khi đi xem ballet.
Lý Liên Kiệt và hai con gái tại lễ ra mắt phim Mulan ở Mỹ năm 2020. Ông là một trong tài tử võ thuật gốc Hoa nổi tiếng nhất, thành công với Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ, Tinh Võ anh hùng. Video: WMTV
Như Anh