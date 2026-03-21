Sắc vàng trong tranh Van Gogh

Theo Artnet, từ ngày 13/2 đến 17/5, bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam (Hà Lan) mở triển lãm Yellow. Beyond Van Gogh’s với chủ đề khám phá ý nghĩa của màu vàng trong tranh của danh họa. Ngoài các kiệt tác của Van Gogh, ban tổ chức trưng bày một số tranh có cùng gam màu do các họa sĩ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 sáng tác, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Olafur Eliasson, 59 tuổi.

Hình trên là bức Wheatfield with a Reaper (Đồng lúa mì và người gặt, 1889) của Van Gogh. Theo bảo tàng, họa sĩ từng mô tả bầu không khí trong tranh không ảm đạm nhờ có "mặt trời chiếu rọi khắp không gian bằng thứ ánh sáng vàng rực rỡ".