Sắc thu nhuộm khắp phố phường Hà Nội

Tại làng Mễ Trì, nơi nổi tiếng với nghề làm cốm, người dân bước vào đợt thu hoạch lúa nếp.

Cốm được làm từ giống lúa nếp cái hoa vàng trồng trên cánh đồng ven đô. Người dân thường thuê người gặt lúa, đưa về nhà từ sáng sớm. Các cụ già trong làng đến nhặt lá, tuốt lúa để lấy phần thân rạ về làm chổi quét nhà.