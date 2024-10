Sắc thu đến sớm ở Prague

Năm nay, mùa thu đến sớm hơn, lá cũng ngả vàng sớm hơn do thời tiết lạnh. Ban ngày, nhiệt độ tại Prague khoảng 10-15 độ C, ban đêm thấp hơn, dưới 10 độ C.

Trên ảnh, cây cối hai bên bờ sông Vltava đều đã ngả vàng, chỉ sót lại một phần lá xanh hôm 12/10. Từ pháo đài Vyšehrad, du khách có thể nhìn được khu vực bờ sông Vltava. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh