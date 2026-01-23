'Sắc' Tết trong căn hộ tối giản của cặp vợ chồng trẻ

Căn hộ 135 m2 tại Trung Quốc của cặp vợ chồng trẻ được cải tạo từ 4 phòng ngủ thành 2.
Toàn bộ khu vực phòng khách, bếp, bàn ăn, lối vào và ban công được liên thông, tạo mặt bằng mở với hệ cửa kính lớn hướng ra ngoài, đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà.
Căn hộ 135 m2 tại Trung Quốc của cặp vợ chồng trẻ được cải tạo từ 4 phòng ngủ thành 2.
Toàn bộ khu vực phòng khách, bếp, bàn ăn, lối vào và ban công được liên thông, tạo mặt bằng mở với hệ cửa kính lớn hướng ra ngoài, đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà.
Gia chủ lựa chọn tông trắng làm nền chủ đạo cho trần, tường và hệ tủ. Sàn gỗ sáng màu và đồ nội thất dáng thấp giúp không gian giữ được tỷ lệ cân bằng, hạn chế cảm giác trống trải thường gặp ở phong cách tối giản. Vào dịp Tết, phần nền trung tính này trở thành phông nền để các chi tiết trang trí nổi bật mà không gây rối mắt.
Gia chủ lựa chọn tông trắng làm nền chủ đạo cho trần, tường và hệ tủ. Sàn gỗ sáng màu và đồ nội thất dáng thấp giúp không gian giữ được tỷ lệ cân bằng, hạn chế cảm giác trống trải thường gặp ở phong cách tối giản. Vào dịp Tết, phần nền trung tính này trở thành phông nền để các chi tiết trang trí nổi bật mà không gây rối mắt.
Việc trang trí Tết được gia chủ triển khai theo nguyên tắc ít lớp, tập trung vào màu đỏ truyền thống. Đèn lồng giấy treo thành cụm trước cửa kính lớn, một số đèn được đặt trên sàn, xen kẽ thảm và bàn trà. Cành đào đông, vật dụng gốm được bố trí rải rác trên kệ tivi, bàn đảo và bàn trà, tránh tập trung quá nhiều vào một điểm.
Việc trang trí Tết được gia chủ triển khai theo nguyên tắc ít lớp, tập trung vào màu đỏ truyền thống. Đèn lồng giấy treo thành cụm trước cửa kính lớn, một số đèn được đặt trên sàn, xen kẽ thảm và bàn trà. Cành đào đông, vật dụng gốm được bố trí rải rác trên kệ tivi, bàn đảo và bàn trà, tránh tập trung quá nhiều vào một điểm.
Sự kết hợp giữa nền nội thất trung tính, ánh sáng gián tiếp và sắc đỏ tiết chế giúp căn hộ giữ được cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.
Sự kết hợp giữa nền nội thất trung tính, ánh sáng gián tiếp và sắc đỏ tiết chế giúp căn hộ giữ được cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng.
Ánh sáng đèn được điều chỉnh theo từng thời điểm trong ngày, từ trung tính ban ngày sang tông ấm vào buổi tối. Việc thay đổi ánh sáng được gia chủ thực hiện qua hệ thống điều khiển đèn thông minh.
Ánh sáng đèn được điều chỉnh theo từng thời điểm trong ngày, từ trung tính ban ngày sang tông ấm vào buổi tối. Việc thay đổi ánh sáng được gia chủ thực hiện qua hệ thống điều khiển đèn thông minh.
Phòng khách và bếp liên thông tạo điều kiện để ánh sáng lan tỏa đồng đều.
Phòng khách và bếp liên thông tạo điều kiện để ánh sáng lan tỏa đồng đều.
Theo gia chủ, trang trí Tết phong cách tối giản không đặt nặng số lượng, ưu tiên cảm xúc. Các chi tiết trang trí được lựa chọn kích thước vừa phải, dễ tháo lắp sau dịp lễ, không làm thay đổi cấu trúc hay bố cục vốn có của căn hộ. Sau Tết, đồ trang trí có thể được cất gọn, trả lại trạng thái ban đầu của không gian.
Theo gia chủ, trang trí Tết phong cách tối giản không đặt nặng số lượng, ưu tiên cảm xúc. Các chi tiết trang trí được lựa chọn kích thước vừa phải, dễ tháo lắp sau dịp lễ, không làm thay đổi cấu trúc hay bố cục vốn có của căn hộ. Sau Tết, đồ trang trí có thể được cất gọn, trả lại trạng thái ban đầu của không gian.
Chiếc thang màu đỏ được đặt trong phòng khách như một chi tiết trang trí. Giữa nền tường trắng, sàn gỗ sáng và nội thất tối giản, sắc đỏ của thang tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng, giúp không gian có chiều sâu và nhịp điệu hơn trong dịp Tết.
Chiếc thang màu đỏ được đặt trong phòng khách như một chi tiết trang trí. Giữa nền tường trắng, sàn gỗ sáng và nội thất tối giản, sắc đỏ của thang tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng, giúp không gian có chiều sâu và nhịp điệu hơn trong dịp Tết.
Gia chủ tạo điểm nhấn bằng ánh sáng và vật dụng truyền thống để mang không khí lễ hội vào nhà, nhưng vẫn giữ sự thoáng đãng của phong cách tối giản.
Gia chủ tạo điểm nhấn bằng ánh sáng và vật dụng truyền thống để mang không khí lễ hội vào nhà, nhưng vẫn giữ sự thoáng đãng của phong cách tối giản.
Không gian nhà có thêm nhiều góc chụp khác nhau, phù hợp để gia chủ ghi lại khoảnh khắc của năm mới.
Không gian nhà có thêm nhiều góc chụp khác nhau, phù hợp để gia chủ ghi lại khoảnh khắc của năm mới.
Không gian phòng tắm trong căn hộ sử dụng bảng màu trung tính với tông xám trắng làm chủ đạo. Bồn tắm dáng cong độc lập mềm mại giữa các mảng tường phẳng. Khu vực lavabo bố trí liền mạch với hệ tủ treo gọn gàng.
Không gian phòng tắm trong căn hộ sử dụng bảng màu trung tính với tông xám trắng làm chủ đạo. Bồn tắm dáng cong độc lập mềm mại giữa các mảng tường phẳng. Khu vực lavabo bố trí liền mạch với hệ tủ treo gọn gàng.
Khu vực bàn trang điểm bố trí sát cửa kính, sử dụng hệ bàn treo và ghế đơn dáng cong. Hệ gương lớn kết hợp vách kính phòng tắm giúp không gian như được mở rộng theo chiều sâu. Phòng ngủ sử dụng bảng màu trung tính với trắng, be và xanh đậm làm điểm nhấn.
Khu vực bàn trang điểm bố trí sát cửa kính, sử dụng hệ bàn treo và ghế đơn dáng cong. Hệ gương lớn kết hợp vách kính phòng tắm giúp không gian như được mở rộng theo chiều sâu. Phòng ngủ sử dụng bảng màu trung tính với trắng, be và xanh đậm làm điểm nhấn.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)