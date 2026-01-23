'Sắc' Tết trong căn hộ tối giản của cặp vợ chồng trẻ

Theo gia chủ, trang trí Tết phong cách tối giản không đặt nặng số lượng, ưu tiên cảm xúc. Các chi tiết trang trí được lựa chọn kích thước vừa phải, dễ tháo lắp sau dịp lễ, không làm thay đổi cấu trúc hay bố cục vốn có của căn hộ. Sau Tết, đồ trang trí có thể được cất gọn, trả lại trạng thái ban đầu của không gian.