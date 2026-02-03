Sắc Tết tinh tế trong không gian tối giản biệt thự kiểu Pháp

Căn biệt thự nhiều tầng với tổng diện tích khoảng 800 m2 tại Trung Quốc được gia chủ lựa chọn thiết kế theo phong cách Pháp. Khi Tết đến, các khu vực sinh hoạt chính được trang trí theo hướng tối giản, ưu tiên sắc đỏ và chất liệu truyền thống để tạo không khí lễ.

Trang trí Tết được xem là lớp bổ sung tạm thời, dựa trên nền kiến trúc và nội thất sẵn có. Nhờ đó, ngôi nhà vẫn giữ được tinh thần Pháp nhẹ nhàng, đồng thời tạo không khí lễ bằng những chi tiết quen thuộc của Tết truyền thống.