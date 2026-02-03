Sắc Tết tinh tế trong không gian tối giản biệt thự kiểu Pháp

Căn biệt thự nhiều tầng với tổng diện tích khoảng 800 m2 tại Trung Quốc được gia chủ lựa chọn thiết kế theo phong cách Pháp. Khi Tết đến, các khu vực sinh hoạt chính được trang trí theo hướng tối giản, ưu tiên sắc đỏ và chất liệu truyền thống để tạo không khí lễ.
Căn biệt thự nhiều tầng với tổng diện tích khoảng 800 m2 tại Trung Quốc được gia chủ lựa chọn thiết kế theo phong cách Pháp. Khi Tết đến, các khu vực sinh hoạt chính được trang trí theo hướng tối giản, ưu tiên sắc đỏ và chất liệu truyền thống để tạo không khí lễ.
Trên nền nội thất màu trung tính, sắc đỏ được kiểm soát ở mức vừa phải, tập trung vào bình hoa, hay các phụ kiện như đèn lồng, gối tựa, đồ gốm, vật trang trí nhỏ.
Phòng khách nổi bật với bình hoa do gia chủ tự tay cắm. Bình hoa Tết sử dụng cành quả và hoa trang trí tông đỏ cam trên nền gốm tối màu.
Các chi tiết trang trí Tết được đặt rải rác trong không gian để tạo điểm nhấn.
Khu vực cửa chính sơn màu tối nổi bật với phụ kiện treo thủ công màu đỏ bắt mắt.
Sảnh vào nhà được giữ bố cục gọn gàng. Bên trong, ghế băng gỗ thấp và gối tựa họa tiết tre được bố trí để làm chỗ thay giày và nghỉ chân.
Góc tủ trang trí đặt trong vòm cong được xử lý như một khoảng "đệm thị giác" giữa các không gian. Tủ gỗ thấp với họa tiết tròn lặp lại giữ vai trò nền, phía trên là tranh trừu tượng khổ lớn. Bình hoa xuân tông cam đỏ được đặt lệch bên tạo điểm nhấn mà không lấn át bố cục.
Không gian bếp và bàn ăn gỗ lớn do gia chủ tự thiết kế và đặt đóng tại xưởng địa phương.
Tại khu vực bếp mở, đảo bếp vẫn giữ vai trò trung tâm, nổi bật với bình hoa rực rỡ.
Bàn ăn được đặt ngay cạnh hệ cửa vòm lớn, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Không gian khu vực bếp và bàn ăn vẫn giữ tinh thần tối giản, nhưng nhờ điểm xuyết đúng chỗ, Tết hiện diện rõ ràng mà vẫn nhẹ nhàng.
Góc uống trà được đặt một bình gốm đen, bên trong là cành lá xanh, treo phụ kiện Tết.
Phòng ngủ chính với giường và đồ nội thất màu trung tính, chỉ bổ sung gối tựa, chăn mỏng tông đỏ.
Hành lang được xem như một khoảng "thở" của ngôi nhà, nơi ánh sáng tự nhiên dẫn lối qua các vòm cong liên tiếp.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)