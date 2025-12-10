Sắc màu Giáng sinh trong vũ kịch 'Kẹp hạt dẻ'

Màn một diễn ra tại nhà Stahlbaum trong đêm Noel. Gia đình quây quần trang trí cây thông và chuẩn bị tiệc, còn các em nhỏ háo hức trước những những món quà. Sự xuất hiện bất ngờ của ông Drosselmeyer, nhà ảo thuật và cũng là cha đỡ đầu của cô bé Clara, mở đầu cho chuỗi sự kiện dẫn cô vào thế giới phép màu. Ông mang tới các búp bê biết nhảy và chiếc kẹp hạt dẻ bằng gỗ hình người lính.