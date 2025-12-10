Sắc màu Giáng sinh trong vũ kịch 'Kẹp hạt dẻ'

Tác phẩm được diễn trong ba đêm tại Nhà hát Thành phố vào ngày 5-7/12, các suất đều hết vé. Vũ kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học Kẹp hạt dẻ và vua chuột của nhà văn E.T.A Hoffman, dẫn dắt người xem đến thế giới cổ tích, nơi phép màu Giáng sinh, âm nhạc của Tchaikovsky mở ra câu chuyện của cô bé Clara và hoàng tử Kẹp hạt dẻ.
Màn một diễn ra tại nhà Stahlbaum trong đêm Noel. Gia đình quây quần trang trí cây thông và chuẩn bị tiệc, còn các em nhỏ háo hức trước những những món quà. Sự xuất hiện bất ngờ của ông Drosselmeyer, nhà ảo thuật và cũng là cha đỡ đầu của cô bé Clara, mở đầu cho chuỗi sự kiện dẫn cô vào thế giới phép màu. Ông mang tới các búp bê biết nhảy và chiếc kẹp hạt dẻ bằng gỗ hình người lính.
Khi mọi người chìm vào giấc ngủ, Clara trở lại phòng khách thăm món đồ chơi. Đột nhiên, khung cảnh quanh cô biến đổi: bầy chuột tràn vào, cây thông khổng lồ vươn cao, còn kẹp hạt dẻ hóa thành người thật dẫn đầu đội quân bánh quy đối đầu vua Chuột. Nhờ cú ném dép dũng cảm của Clara, hoàng tử mới đánh bại kẻ thù.
Màn hai mở ra bầu không khí ngập sắc màu giữa Vương quốc Bánh kẹo. Tại đây, nàng tiên Sugarplum xuất hiện, thể hiện các điệu múa.
Dưới sự biên đạo của nghệ sĩ Na Uy Johanne Jakhelln Constant, vở diễn quy tụ nhiều tuyến nhân vật đại diện cho các nền văn hóa. Các tiết mục nối tiếp nhau trong buổi lễ chào đón Clara và hoàng tử, góp phần hoàn thiện thế giới tưởng tượng mà vở kịch muốn truyền tải.
Trong phân đoạn ở Vương quốc Bánh kẹo, vũ công thực hiện động tác arabesque với độ thăng bằng ổn định trên mũi giày. Ánh sáng sân khấu tông đỏ và phông nền Giáng sinh tạo nên bối cảnh phù hợp với không khí vở kịch.
"Điệu nhảy của những bông tuyết" là trường đoạn chuyển tiếp giữa trận chiến với Vua Chuột và bối cảnh Vương quốc Bánh kẹo. Trên nền nhạc, các vũ công trình bày những chuyển động vòng xoay, tạo nên hình ảnh gợi nhớ bông tuyết rơi trong không gian.
Trong ánh sáng tông xanh, vũ công trình diễn động tác arabesque. Hiệu ứng sân khấu làm nổi bật chuyển động, tượng trưng cho bầu không khí mùa đông trong Kẹp hạt dẻ.
Trong lần tái diễn này, tác phẩm có sự tham gia của dàn nghệ sĩ múa như Đỗ Hoàng Khang Ninh (vai Clara và nàng tiên Sugarplum), Lê Tuấn Anh (Hoàng tử Kẹp hạt dẻ), Chika Tatsumi (Chúa Tuyết).
Vũ công người Nhật Chika Tatsumi thể hiện kỹ thuật ballet trong vai Chúa Tuyết.
Chika học ballet từ lúc ba tuổi, theo đuổi con đường biểu diễn chuyên nghiệp khi học tại Học viện Múa Thẩm Dương, Trung Quốc, năm 13 tuổi. Sau đó, cô tiếp tục tu nghiệp tại Hà Lan. Năm 2015, cô gia nhập công ty múa Arabseque của Việt Nam, được đánh giá cao trong nhiều tác phẩm, trong đó có vai Thiên nga đen Odile ở vở Hồ Thiên Nga.
Nhạc trưởng Lê Ha My cùng dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM tập luyện cho vở ballet Kẹp hạt dẻ. Video: Ban tổ chức cung cấp
Phần âm nhạc là một trong những tác phẩm khí nhạc được biết đến rộng rãi nhất của Tchaikovsky. Tổ khúc Kẹp hạt dẻ được xem như điểm tựa quan trọng của toàn bộ vở, trong đó đoạn Pas De Deux gây chú ý với phần mở đầu bằng bè cello, sau đó phát triển theo tiết tấu dồn dập. Nhạc trưởng Lê Ha My trực tiếp chỉ đạo dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP HCM (HBSO) và Hợp xướng nữ HBSO.
Quế Chi
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng