Sắc đen tối giản trên điều hòa cao cấp mới của Panasonic

Điều hòa Panasonic Premier Edition có bề mặt đen nhám, chú trọng sự tối giản, phù hợp không gian sống cao cấp, đi kèm nhiều công nghệ chăm sóc sức khỏe.

Theo Panasonic, trong thế giới nội thất, mọi chi tiết đều có ngôn ngữ riêng: ánh sáng kể câu chuyện về nhịp sống, chất liệu gợi cảm xúc, còn màu sắc tạo bầu không khí bao trùm. Thế hệ điều hòa Premier Editon ra đời để đáp ứng cả ba yếu tố trên, góp phần mang lại giá trị thẩm mỹ cho không gian sống đi kèm công năng và độ bền.

Dòng điều hòa được thiết kế để hòa vào tổng thể không gian, thay vì là thiết bị điện lạnh đơn thuần. Lấy cảm hứng từ nguyên tắc kiến trúc, thiết kế Air Archi của điều hòa không khí Panasonic thể hiện tính thẩm mỹ với bề mặt đen nhám, đường nét được cắt gọn. Theo thương hiệu, tổng thể này phù hợp với những căn hộ mang tinh thần minimalism - tối giản. Bên cạnh đó, sắc đen nhám cũng gợi sự sang trọng, liền lạc với những món nội thất cao cấp.

Thiết kế đen nhám của điều hòa. Ảnh: Panasonic

Bên cạnh thiết kế, khả năng vận hành cũng là yếu tố được Panasonic chú trọng trên sản phẩm. Công nghệ nanoe X thế hệ 3 và nanoe-G hoạt động độc lập, liên tục lọc bụi mịn PM2.5, giảm thiểu virus và vi khuẩn khó chịu từ sinh hoạt thường ngày. Hệ thống AI Eco trí tuệ nhân tạo còn học hỏi thói quen và hành vi của gia chủ, tự động điều chỉnh để mang lại cảm giác dễ chịu và tiết kiệm năng lượng.

Để hoàn thiện trải nghiệm, Premier Edition có công nghệ làm lạnh nhanh hơn tới 33% cùng cảm biến độ ẩm thông minh, giúp duy trì sự cân bằng cho làn da và sức khỏe hô hấp.

Thiết bị Premier Edition trong không gian phòng ngủ. Ảnh: Panasonic

Panasonic khẳng định thiết bị gần như không phát ra tiếng ồn, tạo ra cảm giác yên tĩnh để gia chủ có thể làm việc, thư giãn, hay nghỉ ngơi. Cũng theo đơn vị, sản phẩm là minh chứng cho lối sống cân bằng kết hợp giữa vẻ đẹp và công năng, phong cách và sức khỏe.

"Sự tiện nghi nay không còn là một tính năng, mà trở thành một phần tự nhiên của đời sống: bạn không cần tìm kiếm, bởi nó luôn hiện diện, lặng lẽ nhưng trọn vẹn", đại diện thương hiệu nói.

Hoài Phương