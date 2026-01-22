Sạc để bàn Cuktech 30 Ultra ra mắt Việt Nam

Mẫu sạc để bàn đầu tiên được Cuktech định vị phân khúc cao cấp, công suất 300 W, cho phép sạc đồng thời đến 5 thiết bị.

Cuktech Việt Nam vừa mở bán mẫu sạc để bàn đầu tiên của hãng tại thị trường trong nước. Mẫu Cuktech 30 Ultra Charging Station là bước đi chiến lược tiếp theo của hãng này, nhằm mở rộng danh mục sản phẩm, hướng đến nhóm người dùng công nghệ cao, nhà sáng tạo nội dung, có nhu cầu làm việc đa thiết bị.

Mẫu sạc Cuktech 30 Ultra trên bàn làm việc. Ảnh: Cuktech

Mẫu sạc để bàn kết hợp công suất lớn, khả năng hiển thị thông minh và thiết kế tối giản trong không gian làm việc. Sản phẩm có công suất DC 300 W, dùng tối đa 5 thiết bị cùng lúc, từ laptop hiệu năng cao, máy tính bảng, smartphone, đến các phụ kiện smartwatch, tai nghe không dây... có thể được cấp nguồn cùng lúc.

Cuktech 30 Ultra có màn hình IPS 1,83 inch, độ sáng tối đa 850 nit và góc nhìn 170 độ. Trên màn hình này, người dùng có thể quan sát công suất từng cổng, tổng công suất tiêu thụ, giao thức sạc đang sử dụng... Sản phẩm tích hợp công nghệ ADC 2.0 Adaptive Fast Charging, cho phép nhận diện thiết bị, điều chỉnh điện áp, dòng điện phù hợp. Thiết bị hỗ trợ nhiều chuẩn sạc nhanh phổ biến, bao gồm Xiaomi 120W Max.

Sản phẩm có khả năng sạc cùng lúc đến 5 thiết bị. Ảnh: Cuktech

Thiết kế sản phẩm theo hướng tối giản đặc trưng của Cuktech, dễ phối đồ trong không gian và bàn làm việc. Hiện, Cuktech đã mở bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

Thương hiệu Cuktech là một phần của hệ sinh thái Xiaomi, có chuyên môn trong công nghệ GaN, kiến trúc mạch CUK và các hệ thống sạc nhanh thích ứng, có thể đảm bảo hiệu suất, hiệu quả và độ an toàn hàng đầu trong ngành. Các sản phẩm của thương hiệu này từng nhận giải thưởng iF Design Awards và Red Dot Awards, có mặt ở nhiều thị trường như Hàn Quốc, Singapore, Mỹ và châu Âu.

Quang Anh