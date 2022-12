Sabeco trao 8.000 quà Tết cho công nhân

Nhãn hàng Bia Saigon (thuộc Sabeco) trao tặng 8.000 phần quà, trị giá 5,6 tỷ đồng cho người lao động cả nước đón Tết, mang tới hy vọng về năm mới khởi sắc.

Trải qua hơn 2 năm khó khăn vì dịch Covid-19, năm 2022, nền kinh tế Việt Nam dần hồi phục. Theo cổng thông tin của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước 11 tháng qua đạt hơn 1.638 nghìn tỉ đồng, bằng 116% dự toán năm, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh với tổng kim ngạch 11 tháng đạt 673,82 tỷ USD, vượt năm 2021; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tiếp tục tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với tinh thần hành động của các cấp lãnh đạo, lực lượng công nhân đóng vai trò quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu mở cửa toàn diện, từng bước vực dậy nền kinh tế. Khi đứng trước những thách thức của làn sóng suy thoái kinh tế dịp cuối năm, nhờ sự "trưởng thành" từ đại dịch, người lao động vẫn giữ niềm tin về sự trở lại cuộc sống bình thường, về viễn cảnh phục hồi của nền kinh tế. Tinh thần lạc quan ấy được thắp lên từ sự chung tay của Chính phủ, doanh nghiệp và của cả cộng đồng.

Chị Hồng Vân, lao động lâu năm tại một nhà máy ở Long An cho biết, mọi năm, vào tầm giáp Tết, chị và các đồng nghiệp phải liên tục tăng ca mới kịp tiến độ các đơn hàng, dù vất vả nhưng ai nấy đều phấn khởi vì có thêm một khoản lo cho Tết. Cuối năm nay, dịch bệnh không còn nhưng lại có khó khăn mới, thưa việc hơn. "Anh chị em công nhân cũng chỉ biết động viên nhau cố gắng, đồng hành cùng công ty để sớm vượt qua giai đoạn này. Hy vọng sang năm tình hình sẽ khá hơn", chị nói.

Anh Tuấn Hùng, một công nhân tại Nghệ An cho hay: "Tết đến nơi rồi nhưng ở nhà máy, nhiều anh em công nhân đang phải tạm giãn việc do công ty mất đơn hàng. Hi vọng công ty và các cơ quan công đoàn có chế độ hỗ trợ thêm cho công nhân chúng để anh em có ngày Tết trọn vẹn, có thêm động lực phấn đấu".

Trân trọng những nỗ lực của người lao động và sẻ chia với những khó khăn của công nhân trước thềm Tết Nguyên Đán 2023, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) thông qua nhãn hàng Bia Saigon phối hợp triển khai cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện chương trình "Cùng nhau làm nên Tết", trao tặng 8.000 phần quà trị giá 5,6 tỷ đồng cho người lao động, cùng lan toả niềm hy vọng về năm mới khởi sắc với lực lượng công nhân khắp mọi miền.

Mỗi phần quà bao gồm tiền lì xì và các nhu yếu phẩm cần thiết sẽ được gửi tới những công nhân có thành tích tốt trong lao động sản xuất nhưng còn khó khăn tại 11 tỉnh thành trên khắp cả nước.

Ông Bennett Neo - Tổng Giám đốc Sabeco trao cam kết tặng 8.000 phần quà với trị giá 5,6 tỷ đồng cho người lao động Xuân Quý Mão 2023. Ảnh: Sabeco

Bên cạnh đó, Sabeco và nhãn hàng Bia Saigon cũng phối hợp cùng Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên tại các tỉnh, thành Đoàn tái hiện không gian Tết ba miền ở một số địa phương với các hoạt động vui chơi truyền thống. "Những hoạt động này sẽ góp phần mang không khí náo nức của mùa xuân đến với người lao động, giúp họ thêm phấn khởi và tiếp tục vững tin về một năm mới tươi sáng với nhiều khởi sắc", đại diện Sabeco cho biết.

Lãnh đạo Sabeco nhận định, hậu Covid-19, dù thách thức đối với nền kinh tế nói chung và cuộc sống của mỗi cá nhân vẫn còn, song với tinh thần sẻ chia từ doanh nghiệp và cộng đồng thì người lao động vẫn có nguồn động lực mạnh mẽ để vững tin vào tương lai.

Liên tiếp trong nhiều năm, Bia Saigon và Sabeco đã thực hiện nhiều chương trình nhằm hỗ trợ người lao động trước thềm Tết Nguyên đán. Trong chiến dịch "Về nhà ăn Tết" dịp Tết 2019 và 2020, Sabeco cùng Trung ương Đoàn chung tay hỗ trợ 2.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn về sum họp gia đình. Dịp Tết Tân Sửu 2021, chiến dịch "Tết gắn kết" của Sabeco và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng hàng nghìn phần quà đến công nhân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh với tổng trị giá 4,2 tỷ đồng. Năm 2022, chương trình "Tết chung một nhà" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bia Saigon đã trao tặng tổng cộng 2.000 tấm vé, cùng những phần quà Tết đến công nhân, người lao động và sinh viên đại học, mang đến cho họ thêm niềm vui sum họp cùng gia đình.

Diệp Chi