Sabeco tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm 150 năm thành lập

Chuỗi sự kiện diễn ra tại 5 tỉnh thành, gồm triển lãm di sản, hoạt động cộng đồng, trình diễn âm nhạc và trải nghiệm phát triển bền vững.

Đánh dấu hành trình 150 năm gắn liền với ngành bia Việt Nam (1875 - 2025), Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) triển khai chiến dịch "150 năm Di sản vươn cao". Một trong những hoạt động nổi bật của chiến dịch là chuỗi sự kiện "Đêm di sản" được tổ chức từ ngày 12/9 đến 19/11 tại 5 tỉnh thành gồm TP HCM, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Hà Nội.

Người tham dự tương tác tại khu vực trưng bày bộ sưu tập "Viên đá biểu tượng". Ảnh: Sabeco

Đại diện doanh nghiệp cho biết sự kiện đầu tiên diễn ra vào ngày 12/9, tại TP HCM, thu hút hàng nghìn người tham gia. Tại đây, khách tham dự được dẫn dắt qua 5 khu vực trải nghiệm về hành trình di sản và những câu chuyện truyền cảm hứng trên chặng đường phát triển của Sabeco.

Trong đó, khu vực "150 năm dấu ấn di sản" kể lại chặng đường lịch sử của Sabeco từ xưởng nước đá nhỏ ở Sài Gòn, trải qua nhiều giai đoạn chuyển mình và đổi mới để vươn lên thành một trong những doanh nghiệp đồ uống hàng đầu Việt Nam.

Khu vực "Di sản vươn cao" kể câu chuyện của ba thương hiệu bia biểu tượng. Bia 333 xuất hiện với mô hình tank ủ bia khổng lồ cùng trải nghiệm thưởng bia với hai vị nguyên bản và Pilsner êm dịu. Bia Saigon gây ấn tượng với bức tường triển lãm "Gắn kết vươn cao" cùng bộ sưu tập "Viên đá biểu tượng" đại diện những thành tựu trong các lĩnh vực khác nhau như: phát triển môi trường bền vững, phát triển cộng đồng, văn hóa nghệ thuật thể thao vì cộng đồng... Đây cũng là những trụ cột liên quan đến phát triển bền vững của Sabeco. Còn Bia Lạc Việt đại diện cho tinh thần lạc quan và hiện đại, khẳng định vị thế thương hiệu với ba giải Vàng quốc tế.

Người tham dự tương tác và khám phá khu vực "Di sản gìn giữ và trách nhiệm". Ảnh: Sabeco

Khu vực thứ ba là "Di sản gìn giữ và trách nhiệm" giới thiệu các hoạt động phát triển bền vững vì môi trường và cộng đồng mà Sabeco đã và đang triển khai. Tại đây, ban tổ chức đặt máy tái chế lon chai tự động để khách trực tiếp trải nghiệm phân loại và tái chế rác thải. Tiếp đến, khu vực "Tinh hoa nghệ nhân nấu bia" vinh danh những người đứng sau chất lượng sản phẩm, đồng thời trưng bày các chứng nhận và giải thưởng quốc tế Sabeco đã đạt được.

Cuối cùng, khu vực "Kết nối cùng cộng đồng" mang đến không khí lễ hội sôi động với trò chơi vận động, ẩm thực địa phương, và các màn trình diễn âm nhạc của ca sĩ Minh Hằng, nhóm Chillies, rapper Lil Wuyn và DJ Amy.

Người tham dự khám phá và tương tác với máy tái chế lon chai tự động. Ảnh: Sabeco

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc Sabeco chia sẻ "Đêm di sản" không chỉ là một sự kiện văn hóa và giải trí cộng đồng đơn thuần, mà còn là dịp để mọi người cùng nhau nhìn lại và tự hào về hành trình phát triển của một thương hiệu được tạo nên bởi bàn tay người Việt.

"Thông qua chuỗi sự kiện, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian gắn kết cộng đồng, nơi mọi người có thể cùng tôn vinh di sản, chia sẻ niềm tự hào và cùng nhau kiến tạo một tương lai thịnh vượng", ông nhấn mạnh.

Song song với việc khẳng định giá trị thương hiệu, Sabeco triển khai chiến lược phát triển bền vững ESG (môi trường - xã hội - quản trị) bằng cách tập trung đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, đa dạng hóa sản phẩm và đầu tư cho Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển ngành bia. Đồng thời, doanh nghiệp chú trọng trải nghiệm người dùng, ứng dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng, tái chế bao bì, cũng như khởi xướng nhiều sáng kiến cộng đồng gắn với mục tiêu phát triển quốc gia. Những định hướng này được lồng ghép trong không gian "Đêm di sản", phản ánh nỗ lực gìn giữ truyền thống song hành cùng phát triển bền vững.

Thành lập từ năm 1875, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là một trong những doanh nghiệp bia lâu đời và lớn nhất Việt Nam. Trải qua 150 năm, Sabeco không chỉ gắn liền với đời sống người tiêu dùng mà còn trở thành biểu tượng văn hóa với những thương hiệu quen thuộc như Bia 333, Bia Saigon và Bia Lạc Việt.

Hải My