Sabeco kỷ niệm 150 năm phát triển tại triển lãm mừng Quốc khánh

Gian trưng bày Sabeco tại triển lãm đưa khách tham quan ngược dòng 150 năm, từ dấu mốc lịch sử đến khát vọng hội nhập quốc tế.

Triển lãm 80 năm Thành tựu kinh tế - xã hội với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Sự kiện là dịp tôn vinh chặng đường xây dựng, đổi mới và phát triển của đất nước, đồng thời ghi nhận những đóng góp tiêu biểu từ các tổ chức, doanh nghiệp. Tại đây, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) mang đến câu chuyện 150 năm hình thành và phát triển, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, kinh tế và sự thịnh vượng của Việt Nam.

"150 năm là một dấu mốc đáng nhớ nhưng cũng mở ra hành trình mới. Chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam và đóng góp vào một tương lai phồn vinh, tự hào vươn ra thế giới," vị đại diện nhấn mạnh.

Gian hàng của Sabeco tại triển lãm. Ảnh: Sabeco

Gian trưng bày của Sabeco được thiết kế như một hành trình ngược dòng thời gian, tái hiện các cột mốc đáng nhớ. Từ những ngày đầu ở Sài Gòn cuối thế kỷ 19, sự ra đời của thương hiệu 333, bước ngoặt với bia lon Saigon Export, đến sự xuất hiện của các sản phẩm hiện đại như: Saigon Chill, 333 Pilsner hay Lạc Việt... được trình bày sống động và giàu cảm xúc.

Ngoài ra, hãng còn giới thiệu các giải thưởng quốc tế về chất lượng, khẳng định uy tín của một thương hiệu Việt. Khách tham quan cũng có cơ hội tìm hiểu về những thành tựu phát triển bền vững mà doanh nghiệp đã đạt được, từ các sáng kiến môi trường đến hoạt động vì cộng đồng. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại giúp không gian trưng bày trở thành nơi gợi nhớ ký ức, truyền tải tinh thần đổi mới và khát vọng hội nhập.

Từ không gian ấy, hành trình lịch sử của Sabeco cũng được tái hiện, bắt đầu từ năm 1875 khi một xưởng nước đá ra đời tại trung tâm Sài Gòn nhằm đáp ứng nhu cầu giải khát trong bối cảnh đô thị phồn thịnh. Đây chính là tiền đề cho sự hình thành một thương hiệu bia Việt Nam sau này.

Đến năm 1949, những mẻ bia đầu tiên được sản xuất, đặt nền móng cho thương hiệu 333 - nhãn hiệu gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Trải qua nhiều thập kỷ, 333 không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng mà trở thành một phần của văn hóa "cụng ly" đặc trưng trong đời sống giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Nhân viên Sabeco giới thiệu các sản phẩm nổi bật cho khách tham quan. Ảnh: Sabeco

Trong suốt quá trình phát triển, Sabeco chứng kiến và đồng hành cùng những bước ngoặt lịch sử của đất nước. Năm 2010, doanh nghiệp đạt cột mốc một tỷ lít bia tiêu thụ mỗi năm, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường bia Việt Nam. Đến nay, thương hiệu mở rộng độ phủ khắp cả nước, trở thành cái tên quen thuộc với hàng triệu người tiêu dùng.

Sabeco không chỉ khẳng định vị thế tại thị trường trong nước mà còn ghi dấu trên bản đồ bia thế giới. Từ năm 2019 đến nay, doanh nghiệp giành gần 40 giải thưởng quốc tế, riêng năm 2024 được vinh danh tại hơn 15 giải thưởng uy tín như: World Beer Awards (Anh), Brussels Beer Challenge (Bỉ) và International Beer Cup (Nhật Bản). Những thành tích này cho thấy chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp được thừa nhận ở nhiều thị trường khó tính, góp phần khẳng định hình ảnh thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân viên Sabeco chia sẻ về hành trình phát triển của công ty. Ảnh: Sabeco

Hiện Sabeco sở hữu 25 nhà máy, 11 công ty thành viên và hơn 200.000 điểm phân phối trải dài khắp cả nước. Hệ thống này không chỉ đảm bảo chuỗi cung ứng rộng khắp mà còn tạo ra gần 8.000 việc làm trực tiếp và hàng chục nghìn việc làm gián tiếp. Nhiều năm liền, công ty nằm trong nhóm doanh nghiệp có mức đóng góp ngân sách hàng đầu.

"Sự phát triển của chúng tôi không chỉ được đo bằng sản lượng bia hay doanh thu mà còn bằng đóng góp thực chất vào ngân sách, tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và cộng đồng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Song song với phát triển kinh doanh, Sabeco cũng chú trọng đến các hoạt động xã hội. Những chương trình như "Thắp sáng đường quê", "Thắp sáng đường biên", "Nâng bước thể thao" đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành, hỗ trợ cải thiện đời sống, khuyến khích lối sống năng động cân bằng và tạo động lực phát triển cho cộng đồng địa phương.

Năm 2025, công ty đồng hành cùng chương trình nghệ thuật quốc gia "Hà Nội, Sáng mãi khát vọng Việt Nam" kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, kết nối doanh nghiệp với những sự kiện lịch sử - văn hóa trọng đại của đất nước.

Như Ý