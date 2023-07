Sabeco đồng hành cùng thể thao Việt Nam

Sabeco không chỉ hỗ trợ tài chính cho các tài năng thể thao tập luyện và thi đấu, mà còn triển khai loạt sáng kiến phát triển phong trào trong cộng đồng.

Tối 6/7, Tổng cục Thể dục thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao thưởng cho đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 sau khi bội thu 359 tấm huy chương, bao gồm 136 huy chương vàng. Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn trong một kỳ SEA Games mà không phải là nước chủ nhà; lần thứ 3 đứng đầu bảng tổng sắp SEA Games.

Ông Đặng Việt Hà, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định thành công tại SEA Games 32 đến từ sự nỗ lực hết mình và thi đấu thăng hoa của các vận động viên. Ông cũng tin tưởng thể thao Việt Nam đang đi đúng hướng theo Chiến lược Thể dục thể thao đến năm 2035. Từ năm 2014, Chính phủ đã thông qua Nghị định khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong một số lĩnh vực, bao gồm thể thao, tích cực thúc đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan Chính phủ và doanh nghiệp trong việc phát triển thể thao quốc gia.

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là một trong những doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 32, Sabeco và thương hiệu Bia Saigon chung tay với các bên để vinh danh các tài năng thể thao đạt thành tích cao, bằng cách trao thưởng 2,89 tỉ đồng cho các vận động viên "thắng vàng".

Đại diện Bia Saigon (bìa phải) trao tặng khoản thưởng cho các vận động viên đạt HCV tại SEA Games 32 trong lễ tổng kết diễn ra tại Hà Nội tối 6/7. Ảnh: Sabeco

Năm 2022, khi Việt Nam đăng cai SEA Games 31, doanh nghiệp phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao ra mắt sáng kiến "Việt Nam thắng vàng", nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các tuyển thủ quốc gia, cùng quyết tâm vươn lên dẫn đầu với thành tích HCV đột phá.

Qua chương trình, công ty thông qua thương hiệu Bia Saigon đóng góp 5 tỷ đồng hỗ trợ tài năng thể thao Việt Nam. Toàn bộ khoản đóng góp được trao cho các vận động viên do Tổng cục Thể dục thể thao tuyển chọn, nhằm hỗ trợ quá trình tập luyện trong và ngoài nước hướng đến các thành tích cao hơn tại các giải đấu quốc tế trong và ngoài nước. Đến thời điểm tháng 6/2023, Sabeco đã hoàn tất chuyển giao khoản đóng góp này cho Tổng cục Thể dục thể thao để hỗ trợ tài chính hàng tháng cho các vận động viên, hỗ trợ chi phí du đấu và mua sắm trang thiết bị luyện tập cho bộ môn bắn cung và cầu lông.

Bên cạnh đó, Sabeco và Bia Saigon còn là nhà tài trợ chính của bộ phim tài liệu về đội tuyển bóng đá nữ quốc gia "Vietnam - Where are you?". Bộ phim do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng nhà sản xuất ViewFinder thực hiện, dự kiến ra mắt vào dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm nay. Bộ phim kể lại hành trình đến World Cup 2023 của đội tuyển nữ, qua đó giúp cộng đồng hiểu hơn về những chiến công của các cầu thủ nữ và dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho các cô gái của bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhận huy chương vàng tại SEA Games 32 trên đất Campuchia. Ảnh: Sabeco

Bà Venus Teoh Kim Wei, Phó tổng giám đốc Sabeco phụ trách marketing cho rằng không thể thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam mà không có các vận động viên. Theo bà, vận động viên là những người đại diện cho Việt Nam tại các giải đấu quốc tế và những vận động viên thắng giải luôn là nguồn cảm hứng to lớn với tất cả mọi người, khơi gợi lòng tự hào dân tộc. "Vì vậy chương trình hỗ trợ của Bia Saigon tập trung vào sự phát triển của các vận động viên nhằm mang đến những gì tốt đẹp nhất cho thể thao Việt Nam", bà Venus Teoh Kim Wei nói.

Không chỉ dừng lại ở thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp cũng là nhà tài trợ quen thuộc của các giải thể thao cộng đồng, nhằm khích lệ tinh thần thể thao, cổ vũ lối sống lành mạnh trong người dân. Đơn cử, dự án "Nâng bước thể thao" của doanh nghiệp hợp tác cùng Trung ương Đoàn đặt mục tiêu xây dựng 30 sân thể thao công cộng trên cả nước trong vòng 3 năm (2022-2024). Nhiều năm liên tiếp, doanh nghiệp đồng hành cùng Giải bóng đá 7 người Vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup, Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền phong, và sắp tới là giải VnExpress Marathon Nha Trang vào tháng 8.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, ươm mầm tài năng thể thao, song hành cùng thúc đẩy rèn luyện tinh thần thể thao trong cộng đồng là hoạt động không thể thiếu trong cam kết bền vững của Sabeco xoay quanh 4 trụ cột: tiêu thụ (Consumption), bảo tồn (Conservation), đất nước (Country) và văn hóa (Culture).

Hoàng Anh