Sabeco đặt kế hoạch lãi gần 4.600 tỷ đồng

Sabeco đề ra doanh thu và lợi nhuận năm nay lần lượt 34.790 tỷ và 4.580 tỷ đồng, tăng hai chữ số, quay lại xấp xỉ mức trước Nghị định 100 ban hành.

Cả hai chỉ tiêu của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) tăng lần lượt 32% và 17% so với năm trước.

Kỳ vọng của Sabeco không chỉ lấy lại phong độ của chính công ty mà còn là kế hoạch kinh doanh tích cực nhất ngành bia. Năm nay, Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (Halico - HNR) hy vọng tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận nhưng chỉ ở mức nhích nhẹ so với năm trước.

Trong khi nhà sản xuất Vodka Hà Nội vẫn có thể lỗ gần 25 tỷ đồng năm nay. Còn Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - BHN) đặt hai chỉ tiêu chính đều đi lùi, riêng lãi sau thuế có khả năng giảm đến 32%...

Ban lãnh đạo Sabeco đưa ra mục tiêu cao chủ yếu dựa vào điểm sáng trong phục hồi ngành sản xuất kinh doanh bia khi hoạt động du lịch, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống được kích cầu. Bia Sài Gòn cũng đặt kỳ vọng vào sự bình ổn trong mảng sản xuất, kinh doanh khai thác thị trường nội địa với sức mua của hàng chục triệu dân nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Báo cáo của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) cho rằng, đồ uống nằm trong nhóm ngành có cơ hội tăng trưởng lợi nhuận. Đơn vị này dự đoán tiêu thụ đồ uống, đặc biệt là đồ uống có cồn sẽ không bị gián đoạn bởi các đợt giãn cách như năm 2021. Hơn nữa, tiêu thụ đồ uống nhiều khả năng sẽ tiếp cận lại gần mức trước Covid-19 khi du lịch quốc tế đến Việt Nam đã chính thức nối lại từ 15/3. Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của ngành sẽ giảm do giá của các nguyên vật liệu đều đang ở mức cao, trong đó có mạch nha, hương liệu, đường, nhôm và nhựa.

Năm ngoái, SAB ghi nhận biên lợi nhuận gộp mảng bia trên 33%, giảm nhẹ so với năm liền trước dù giá nguyên vật liệu tăng mạnh. Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, kết quả trên nhờ công ty đã chốt trước giá, cải thiện tiêu hao vật tư và cơ cấu sản phẩm. Sabeco đã có 2 đợt tăng giá bán trong năm 2021, đợt gần nhất là trong tháng 12. BVSC dự đoán, điều này sẽ giúp biên lãi gộp năm 2022 cải thiện so với quý cuối năm ngoái. Tuy nhiên, với đà tăng mạnh của giá nhôm hiện tại, BVSC thận trọng dự báo biên lãi gộp năm nay giảm 0,3% so với cả năm 2021.

So với kế hoạch của Sabeco, BVSC dự phóng doanh thu công ty tăng thấp hơn và lợi nhuận sau thuế thuộc công ty mẹ đạt 4.676 tỷ đồng. Đơn vị này kỳ vọng sản lượng bia của SAB phục hồi 20% và chi phí bán hàng tiếp tục duy trì ở mức cao để hỗ trợ tăng trưởng doanh thu, duy trì thị phần.

Đặt mục tiêu tích cực, song ban lãnh đạo Bia Sài Gòn vẫn nhận định, ngành này đang ảnh hưởng nặng nề từ hai vấn đề chưa từng có tiền lệ là đại dịch và những quy định khắt khe của Chính phủ. Trong khi Covid-19 gây thiệt hại ngắn hạn, luật phòng chống tác hại rượu bia lại có phạm vi ảnh hưởng lâu dài.

Cụ thể, ngành sản xuất kinh doanh bia vẫn gặp những thách thức do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, khan hiếm hàng hóa, tắc nghẽn giao thông và cước phí vận tải tăng cao. Song song đó, thị trường tiêu thụ tiếp tục đối mặt khó khăn do Nghị định 100 và Nghị định 24 đặt ra các quy định khắt khe hơn với tiếp thị, quảng cáo bia. Ngoài ra, đồ uống có cồn tại Việt Nam đang chịu ba loại thuế gồm thuế nhập khẩu (khoảng 5-80% tùy loại hiệp định thương mại), thuế giá trị gia tăng (10%) và thuế tiêu thụ đặc biệt (đã tăng từ 50% lên 65% từ năm 2018).

Sabeco dự đoán nhu cầu tiêu thụ các dòng bia cận cao cấp sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, xu hướng người tiêu dùng chuyển dịch sang các phân khúc thấp hơn do thu nhập bị ảnh hưởng bởi đại dịch, có thể ảnh hưởng đến doanh thu năm 2022. Công ty cũng lường trước kịch bản bị cạnh tranh gay gắt bởi các đơn vị sản xuất bia trong cuộc chiến giành thị phần.

Tất Đạt