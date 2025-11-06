Sabalenka: 'Tôi trưởng thành nhờ Djokovic'

Tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka tiết lộ tình bạn với Novak Djokovic giúp cô học được bài học lớn nhất bên ngoài sân đấu.

"Cách xử lý và nhìn nhận toàn cục về một vấn đề, cả trong lẫn ngoài sân đấu, là bài học đắt giá nhất tôi nhận được từ Novak", Sabalenka nói khi dự giải WTA Finals, ở Riyadh, Arab Saudi ngày 5/11. "Đôi lúc bạn phải chậm lại, ngồi xuống và quan sát mọi thứ tỉ mỉ hơn. Kiểu như bạn trở thành người ngoài cuộc, nhìn vào vấn đề của bản thân. Giải pháp nhiều khi đến từ việc ấy".

Mối quan hệ thân thiết giữa Sabalenka và Djokovic trở thành hình ảnh quen thuộc trong làng quần vợt. Bên cạnh việc thường xuyên đánh tập ở các giải đấu, cả hai cũng không ngại trêu đùa nhau hoặc cùng xuất hiện ở các sự kiện bên lề của làng quần vợt. Truyền thông châu Âu còn đưa tin Sabalenka và Djokovic đang cùng góp vốn đầu tư vào một số lĩnh vực khác.

Sabalenka (trái) và Djokovic trong sự kiện đánh đôi biểu diễn ở Australia Mở rộng tại sân Rod Laver, Melbourne, hồi đầu năm. Ảnh: Reuters

Việc lùi lại và phân tích vấn đề với tâm trí sáng suốt không phải thói quen của Sabalenka. Tay vợt Belarus thừa nhận cô vẫn đang rèn luyện kỹ năng này. Sabalenka cũng chia sẻ về giai đoạn khó khăn trong tâm lý thi đấu khi bước vào Mỹ Mở rộng năm nay.

"Sau thất bại ở chung kết Roland Garros, rồi bình luận từ truyền thông, tôi đã trải qua khoảng thời gian thực sự khó khăn. Kể cả khi đã cải thiện lối chơi, nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ tốt. Trong những trận chung kết lớn, tôi vẫn chưa thể kiểm soát cảm xúc. Bài học đó chẳng dễ gì để vượt qua, nhưng sau cùng, đấy là thứ tôi buộc phải đối mặt", Sabalenka nói thêm. "Nhờ danh hiệu Mỹ Mở rộng, tôi cảm thấy biết ơn vì những gian nan từng đương đầu".

Ở Grand Slam cuối cùng trong năm, Sabalenka đăng quang mà chỉ thua một set đấu. Tại chung kết, tay vợt 27 tuổi đánh bại đại diện chủ nhà Amanda Anisimova 6-3, 7-6, qua đó bảo vệ thành công ngôi hậu Mỹ Mở rộng và nâng tổng số danh hiệu major lên con số 4.

Hiện Sabalenka tham dự WTA Finals - giải đấu cho tám tay vợt hay nhất năm. Cô nằm ở bảng Steffi Graf, đã thắng Jasmine Paolini và Jessica Pegula ở hai lượt đầu. Sabalenka sẽ gặp Coco Gauff ở lượt trận cuối hôm nay. Cô cần tránh việc thua trắng cả hai set để chắc chắn giành vé vào bán kết.

Djokovic thì được xem như tay vợt vĩ đại nhất lịch sử, với 24 Grand Slam cùng nhiều kỷ lục lớn nhỏ. Anh đang dự giải ATP 250 Hellenic Championship được tổ chức tại Athens vào tuần này. Dự kiến 23h hôm nay 6/11 (giờ Hà Nội), Djokovic sẽ đánh tứ kết với Nuno Borges.

Vy Anh