Sabalenka nhận lời đấu Kyrgios

Tay vợt nữ số một thế giới Aryna Sabalenka sẽ đối đầu cựu số 13 đơn nam Nick Kyrgios, trong trận đấu biểu diễn ở Dubai vào 28/12.

Trận đấu được gọi là "trận chiến của giới tính", do công ty Evolve được thành lập bởi tay vợt nữ Naomi Osaka tổ chức. Đây cũng là đơn vị tài trợ cho cả Sabalenka và Kyrgios.

Kyrgios hiện đứng thứ 652 thế giới và gần như không thi đấu từ đầu năm do chấn thương. Tuy nhiên, tay vợt Australia tỏ ra hào hứng với lần trở lại này. Anh nói: "Tôi thực sự thích đến đó, gặp gỡ người hâm mộ và chơi một thứ quần vợt tuyệt vời".

Sabalenka thì nói cô hiểu trách nhiệm của một tay vợt nữ trong trận đấu đặc biệt này. Tay vợt Belarus muốn noi gương huyền thoại nữ Bilie Jean King, người từng thắng trong trận đấu tương tự với Bobby Riggs vào năm 1973.

Sabalenka (trái) có lối chơi mạnh mẽ bậc nhất làng quần vợt nữ, còn Kyrgios nổi tiếng với lối đánh ngẫu hứng. Ảnh: PDB

"Tôi hy vọng được Novak Djokovic huấn luyện trận này", Sabalenka đùa. "Tôi muốn chơi với phong độ cao nhất, đẩy Kyrgios vào thế khó xử. Anh ấy chắc chắn bất lợi hơn tôi khi phải đấu với một phụ nữ. Dĩ nhiên, tôi hy vọng không thua 0-6. Tôi muốn tạo ra thế trận căng thẳng, khiến Kyrgios phát điên".

Trận đấu đặc biệt giữa Sabalenka và Kyrgios sẽ diễn ra theo thể thức ba set thắng hai, với loạt super tie-break chạm 10 thay cho set ba nếu cần. Phần sân của Sabalenka nhỏ hơn 9%, xuất phát từ dữ liệu cho rằng các tay vợt nữ di chuyển chậm hơn nam khoảng 9%.

Đây là trận đấu nam – nữ đầu tiên kể từ khi Jimmy Connors đánh bại Martina Navratilova vào năm 1992. Trước đó, Riggs thắng Magaret Court và thua King, đều trong năm 1973.

Nhiều CĐV hào hứng với cuộc đấu Sabalenka – Kyrgios, nhưng không ít người chỉ trích nhà tổ chức. Theo cựu tay vợt đánh đôi số một thế giới Rennae Stubbs, trận đấu không có ý nghĩa với quần vợt nữ và bà cảm thấy khó hiểu khi Sabalenka đồng ý thi đấu. "Đây là nỗi xấu hổ cho những người liên quan", Stubbs nói.

Vy Anh