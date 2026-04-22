Sá xị Chương Dương sắp hết tiền

Ban lãnh đạo Sá xị Chương Dương nói việc lỗ 5 năm liên tiếp và âm vốn chủ sở hữu khiến công ty không đủ tiền duy trì hoạt động tới hết năm nay.

Sức khỏe tài chính của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (gọi tắt là Sá xị Chương Dương) đang trong tình trạng "báo động đỏ" khi chuỗi thua lỗ kéo dài 5 năm liên tiếp và dự kiến chưa dừng lại. Công ty đặt mục tiêu năm nay doanh thu gần gấp rưỡi năm ngoái, đạt 228 tỷ đồng, nhưng tiếp tục lỗ 74 tỷ đồng.

"Với việc bị âm vốn chủ sở hữu, dòng tiền hoạt động suy giảm nặng nề do liên tục thua lỗ, ban điều hành đánh giá công ty sẽ không đủ tiền để duy trì hoạt động tới hết năm nay", Chủ tịch HĐQT Tan Teck Chuan Lester viết trong tài liệu họp thường niên.

Theo ban lãnh đạo, thị trường nước giải khát nội địa tăng trưởng bình quân 5-6% mỗi năm. Các loại nước tốt cho sức khỏe, ít đường hoặc không đường là ngành hàng hưởng lợi nhiều nhất do thay đổi xu hướng tiêu dùng. Tuy nhiên, công ty hiện không đủ năng lực để phát triển các dòng sản phẩm này.

Ban lãnh đạo cho rằng xung đột Trung Đông đang làm tăng chi phí đầu vào, bao gồm nguyên vật liệu và logistics. Biên lợi nhuận gộp mảng kinh doanh nước giải khát vì vậy tiếp tục bị bào mòn. Bên cạnh đó, dòng tiền hạn chế khiến khả năng thanh toán nợ gặp khó, dẫn đến chi phí tài chính có thể tăng vọt so với các năm trước.

Để giải quyết tình trạng thiếu hụt tiền, Sá xị Chương Dương đề xuất chuyển nhượng nhà máy Nhơn Trạch 3 và các tài sản liên quan (bao gồm thương hiệu Saxi) cho F&N Ventures với giá 93 tỷ đồng. Đây là công ty con của F&N, một thành viên trong hệ sinh thái Thai Beverage của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi, được thành lập và niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore.

Tại phiên họp bất thường cách đây hai tháng, chủ trương chuyển nhượng nhà máy này đã được thông qua, nhưng cổ đông không tán thành bản chào mua của F&N Ventures với giá tối thiểu 75 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị từng nói việc lỗ tổng cộng 350 tỷ đồng trong 5 năm buộc công ty phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền. Công ty đã đặt ra một số điều kiện nhất định với bên mua, trong đó có việc lập tức thanh toán 35% giá trị chuyển nhượng ngay khi ký hợp đồng để công ty duy trì hoạt động và không đối mặt nguy cơ phá sản.

Ban lãnh đạo cũng cho biết "sau khi chuyển nhượng mảng nước giải khát, Sá xị Chương Dương có thể trở thành một công ty kinh doanh bất động sản". Công ty sẽ tiếp tục kinh doanh những bất động sản hiện có tại trung tâm TP HCM và Bình Dương (cũ), đồng thời tìm kiếm thêm các cơ hội trong tương lai. Tình hình tài chính được kỳ vọng sáng sủa hơn nhờ mảng này.

Quý đầu năm, Sá xị Chương Dương thu 63 tỷ đồng và lỗ gần 11 tỷ đồng, cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng tài sản gần 622 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên đến 790 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 168 tỷ đồng.

Phương Đông