Sa Pa yêu cầu đóng cửa điểm du lịch 'không đảm bảo mỹ quan'

Lào CaiChính quyền thị xã Sa Pa yêu cầu đóng cửa cơ sở Check-in An Sa Pa, đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phan Si Păng) sau ồn ào về bức tượng ở đây.

Chiều 21/4, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, cho biết lý do yêu cầu đóng cửa Check-in An Sa Pa "vì nơi này chưa được cấp chứng nhận điểm du lịch để đón khách tham quan, chụp ảnh". Cùng với đó, các mô hình mỹ thuật đã xây dựng trong khu vực, bao gồm cả "tượng Nữ thần tự do", "chưa đảm bảo quy định của pháp luật và mỹ quan".

"Tượng Nữ thần tự do" trong khu du lịch Check-in An Sa Pa giữa tháng 4/2021. Ảnh: Giang Huy

Theo ông Quốc, thời gian qua Sa Pa phát triển nhiều điểm check-in để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách, tuy nhiên, hiện chưa có quy chuẩn cụ thể về điểm du lịch theo hình thức này.

"Tôi không bàn về xấu đẹp. Tuy nhiên, công trình phải phù hợp quy hoạch du lịch, hài hòa với hình ảnh chung của cả thị xã. Dù là xây dựng trong khuôn viên của tư nhân cũng không thể làm tự phát, không theo chủ đề nào", ông Quốc nói.

Cơ quan liên ngành thị xã Sa Pa đang đối chiếu các quy định về Luật Đất đai, Luật Xây dựng, quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hướng dẫn của Luật Sở hữu trí tuệ về bản quyền tác phẩm để xem xét cấp phép cho Check-in An Sa Pa.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Giám đốc Công ty TNHH An Sa pa, chủ cơ sở du lịch cho hay mục đích xây dựng mô phỏng một số bức tượng nổi tiếng cũng như kỳ quan thế giới thu nhỏ là để du khách có thêm địa điểm "chụp ảnh ấn tượng".

"Bức tượng hứng chịu gạch đá do hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội chụp trong giai đoạn thi công, dịp cận Tết Nguyên đán, trong khi bức tượng hoàn thiện vào cuối tháng 3/2021", ông Đông nói và cho hay đang xin cấp chứng nhận điểm du lịch, đồng thời hoàn thiện thủ tục xây dựng theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Khu du lịch Check-in An Sa Pa rộng hơn 1,7 ha, đi vào hoạt động từ cuối năm 2020. Ngoài "tượng Nữ thần tự do", khu này còn nhiều công trình xây dựng mô phỏng tháp Eiffel (Paris, Pháp), tháp nghiêng Pisa (Italia), núi Tổng thống Mount Rushmore (Mỹ)...

Tất Định