Sa Pa tái hiện chợ tình

Tới Sa Pa những ngày này du khách có thể trải nghiệm thời tiết của bốn mùa trong một ngày.

UBND thị xã Sa Pa cho biết, hoạt động du lịch hơn một năm qua bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hàng quán, khách sạn buộc phải đóng cửa. Số lượng du khách giảm ba lần so với năm 2019, giảm hơn hai lần so với 2020.