Sa Pa dẫn đầu tăng trưởng du lịch châu Á

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Agoda công bố hôm 7/1, Sa Pa là điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025, xét theo lượng đặt phòng của du khách quốc tế trong 11 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả cho thấy Sa Pa tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á, từ vị trí 66 lên 51.

Các vị trí sau Sa Pa lần lượt là Okayama (Nhật Bản), Bandung (Indonesia), Matsuyama (Nhật Bản) và Takamatsu (Nhật Bản).

Mức tăng của Sa Pa cao hơn đáng kể so với các điểm đến còn lại trong nhóm tăng trưởng nhanh, vốn chỉ dao động từ 6 đến 13 bậc. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong số các điểm đến Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng của Agoda.

Cụ thể, ngoài Sa Pa, Việt Nam còn 7 đại diện khác trong top 100 châu Á gồm Phú Quốc (tăng 6 bậc), Hà Nội (tăng 3 bậc), TP HCM (tăng 2 bậc), Đà Nẵng (tăng 1 bậc), Hội An (giữ nguyên thứ hạng), trong khi Nha Trang giảm 2 bậc và Đà Lạt giảm 5 bậc.

Kết quả này được thúc đẩy chủ yếu bởi sự gia tăng mạnh mẽ từ các thị trường Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương. Ấn Độ là thị trường dẫn đầu mức tăng tìm kiếm phòng với 207% - tiếp theo là Philippines (115%), Australia (104%) và Đài Loan (76%).

Đồi chè Ô Quy Hồ, Sa Pa tháng 12/2025. Ảnh: Hoàng Trung Hiếu

Theo Agoda, giai đoạn đầu năm, Sa Pa ghi điểm mạnh với du khách nhờ tiết trời vùng cao se lạnh dễ chịu cùng những mùa hoa bên núi non trùng điệp. Sa Pa còn hấp dẫn bởi loạt trải nghiệm, từ bản Tả Van với thung lũng yên bình chìm trong làn sương mỏng, đến chợ Bắc Hà mang đậm bản sắc các dân tộc.

Du khách cũng có thể khám phá tuyến tàu Mường Hoa dài 2 km băng qua thung lũng cùng tên, mang đến tầm nhìn bao quát toàn cảnh khu vực. Đặc biệt, khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 tiếp tục là mùa đẹp để ghé thăm Sa Pa. Sắc hoa xuân nở rộ khắp phố núi khiến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du xuân đầu năm và kỳ nghỉ Tết.

"Sa Pa sở hữu nhiều lợi thế từ thiên nhiên đến trải nghiệm thư giãn giữa không khí vùng cao thoáng mát", ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, cho biết.

Cũng trong năm 2025, Sa Pa được nền tảng du lịch trực tuyến Agoda xếp vào top 8 điểm đến vùng núi và thị trấn nhỏ hấp dẫn nhất châu Á năm 2025, là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách này. Các điểm đến còn lại trong bảng xếp hạng gồm Ella (Sri Lanka), Luang Prabang (Lào), Ubud (Indonesia), Pai (Thái Lan) và Gyeongju (Hàn Quốc).

Hoài Anh