Sa Giang công bố vận hành hệ thống quản trị SAP Cloud ERP

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang và Công ty cổ phần Công nghệ Citek công bố vận hành hệ thống SAP Cloud ERP nhằm hướng đến phát triển bền vững, hôm 1/10.

Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong định hướng phát triển bền vững của Sa Giang, khi hệ thống SAP Cloud ERP (SAP S/4HANA Public Cloud) sẽ cung cấp nền tảng quản trị đồng nhất, hỗ trợ doanh nghiệp này duy trì sản xuất theo mô hình kinh tế xanh và hữu cơ.

Đại diện Sa Giang và Citek tại lễ vận hành hệ thống quản trị tổng thể doanh nghiệp SAP Cloud ERP. Ảnh: Citek

Theo đó, Sa Giang là doanh nghiệp có lịch sử 65 năm phát triển trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm từ gạo, sản phẩm chủ lực là bánh phồng tôm. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, họ đạt sản lượng đến 15.000 tấn một năm, cung cấp sản phẩm tới hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, đưa hương vị Việt vươn xa trên bản đồ ẩm thực thế giới.

Tại sự kiện, bà Lê Thị Diệu Thi, Tổng giám đốc Sa Giang cho biết, vận hành SAP là cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. "Hệ thống này sẽ cung cấp nền tảng vững chắc để quản lý các hoạt động tài chính, bán hàng, sản xuất đến chuỗi cung ứng. Với khả năng tích hợp và tự động hóa, SAP sẽ giảm thời gian xử lý công việc, hỗ trợ phục vụ khách hàng hiệu quả", bà nói.

Bà Lê Thị Diệu Thi, Tổng giám đốc Sa Giang tại sự kiện. Ảnh: Citek

SAP Cloud ERP có khả năng cung cấp dữ liệu theo thời gian thực, giúp Sa Giang cải thiện quản lý tồn kho, tối ưu kế hoạch sản xuất và nâng khả năng dự báo nhu cầu thị trường. Hệ thống này cũng hỗ trợ cho xuất khẩu, cạnh tranh thị trường quốc tế, bằng việc đảm bảo minh bạch và làm chủ truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, những yếu tố then chốt trong lĩnh vực thực phẩm.

"Các công cụ báo cáo, phân tích của hệ thống sẽ giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác, kịp thời hơn. Hệ thống SAP Cloud ERP mang đến môi trường đổi mới sáng tạo, thúc đẩy đội ngũ bắt kịp xu thế công nghệ", bà Diệu Thi nói.

Hệ thống SAP Cloud ERP tại Sa Giang được Citek tư vấn triển khai và đưa vào vận hành chính thức sau 7 tháng triển khai. Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng giám đốc Citek cho biết, Sa Giang chú trọng ứng dụng công nghệ để mang lại sản phẩm chất lượng cao, định hướng bền vững. "Chiến lược này giúp doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành thực phẩm, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và nâng hiệu quả cạnh tranh ở thị trường quốc tế", ông nói.

Ban lãnh đạo và ban dự án Sa Giang, Citek, đại diện SAP Việt Nam tại lễ vận hành hệ thống. Ảnh: Citek

Citek cho biết họ sở hữu bộ giải pháp chuyển đổi số quản trị SAP Cloud ERP chuyên biệt cho ngành hàng tiêu dùng, được SAP Global chứng nhận. Tại Việt Nam, Citek là đối tác cao cấp nhất (Platinum Partner) của SAP, đơn vị dẫn dắt các dự án Cloud ERP ở những lĩnh vực như: sản xuất, nhựa, bao bì, dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và đồ uống, tiêu dùng, thương mại, công nghệ cao...

Quang Anh