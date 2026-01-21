S.T Sơn Thạch: 'Tôi ổn sau bạo bệnh'

Ca sĩ S.T Sơn Thạch nói lập di chúc ở tuổi 35 vì nghĩ "không thể qua khỏi" lúc trên giường bệnh nhưng hiện sức khỏe đã ổn.

Tối 20/1, S.T Sơn Thạch lần đầu nói về tình trạng sức khỏe sau thời gian sa sút, phải nhập viện nhiều lần. Anh cho biết vừa trải qua năm 2025 với nhiều khó khăn, từng rơi vào trạng thái suy kiệt thể chất. Không nói chi tiết về tình trạng gặp phải nhưng anh cho biết "có lúc không thể ngồi vững, nói chuyện khó khăn".

Ca sĩ nói: "Một ngày trước khi nhập viện, tôi phải thu âm toàn bộ nội dung di chúc vào điện thoại. Lúc đó, năng lượng gần như cạn kiệt. Đó là khoảnh khắc đáng sợ nhất của tôi".

Năm 2024 khi tham gia một chương trình âm nhạc, S.T kể có lúc sụt sáu kg, người gầy không rõ nguyên nhân. Nhiều thời điểm anh khóc vì gặp áp lực tâm lý.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch khi tham gia một chương trình hồi năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trải qua quá trình điều trị, S.T Sơn Thạch cho biết hiện sức khỏe dần hồi phục. Hơn một tháng qua, anh trở lại với công việc. Cuối năm 2025, anh chạy sự kiện hát mừng năm mới. Gần đây, S.T tham gia một phiên livestream cùng nhãn hàng, gặp lại các đồng nghiệp như Isaac, Jun Phạm, Will.

Hôm 17/1, trong video trò chuyện với Hà Nhi, Thúy Ngân, S.T Sơn Thạch hé lộ câu chuyện lập di chúc. Sự việc lúc đó không được nói rõ nên khiến fan lo lắng. Anh cho biết kể câu chuyện cá nhân vì muốn truyền tải thông điệp tới người hâm mộ rằng hãy trân trọng sức khỏe, biết dành thời gian cho người thân bởi đó là những thứ quý giá nhất trong cuộc đời, hơn cả tiền bạc.

Anh tên thật là Nguyễn Cao Sơn Thạch, 36 tuổi, được biết đến khi tham gia nhóm nhạc nam 365 năm 2010. Sau khi nhóm nhạc tan rã vào năm 2016, anh hoạt động trong vai trò nghệ sĩ solo, ghi dấu ấn với hình ảnh đa năng, có nền tảng vũ đạo bài bản. Anh khẳng định tên tuổi qua nhiều gameshow, chương trình thực tế, giành quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2016, giải Vàng The Remix 2017. Năm 2019, anh chiến thắng Cuộc đua kỳ thú.

Tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa đầu tiên, lên sóng vào 2024, anh vào đội hình Gia tộc toàn năng. Trong show, anh có các tiết mục kết hợp hút triệu view như Thuận nước đẩy thuyền, Tỉnh thức sau giấc ngủ đông, Người lạ ơi.

Ngoài ca hát, S.T Sơn Thạch đóng loạt phim gồm Cô Ba Sài Gòn (2017), Gái già lắm chiêu 2 (2018), Lấy vợ cho bà (2018), Gạo nếp gạo tẻ 2 (2020).

S.T Sơn Thạch - từ vũ công ballet đến ngôi sao giải trí S.T Sơn Thạch diễn solo tiết mục "Thật xa thật gần" tại Anh trai vượt ngàn chông gai. Video: Ban tổ chức cung cấp

Tân Cao