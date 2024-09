S.T Sơn Thạch làm xiếc trên sân khấu

Tiến Luật trình diễn "Sao cũng được" do đồng đội của anh trong Nhà Trẻ - Binz - sáng tác với câu chuyện vui nhộn. Phần trình diễn của anh bất ngờ được bình chọn nhiều nhất trong vòng đấu solo của công diễn bốn với 1.700 điểm. Kết quả khiến khán giả tranh cãi khi giọng hát và phần dàn dựng của Tiến Luật bị nhận xét yếu so với ba nghệ sĩ còn lại. Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai gồm 15 tập, được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc - Call Me By Fire, dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất sẽ hội tụ thành nhóm mang tên Gia tộc toàn năng.