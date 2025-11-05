S.T. Dupont lần đầu triển lãm phụ kiện quý hiếm tại Việt Nam

Bộ sưu tập giới hạn Haute Création lần đầu được triển lãm trong sự kiện S.T. Dupont World Tour tại TP HCM và Hà Nội vào đầu tháng 10.

Đây là dịp để người tham quan chiêm ngưỡng những sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng đến từ Pháp. Mỗi sản phẩm như một tác phẩm nghệ thuật, được chế tác bởi những nghệ nhân kỳ cựu, mang thiết kế tinh xảo và giá trị sưu tầm vượt thời gian.

Một số bộ sưu tập tại buổi triển lãm: (1) Year of Horse (mã đáo thành công); (2) Stones of Fortune khảm đá quý tự nhiên, (3) Art Deco và Empire bằng vàng khối; (4) Dragon với hình tượng rồng mạ vàng khảm đá mã não. Ảnh: S.T. Dupont

Buổi triển lãm trưng bày những phiên bản giới hạn như Year of Horse (Mã Đáo Thành Công) gồm bút và bật lửa mạ vàng với cảm hứng từ năm Bính Ngọ 2026; Stones of Fortune khảm đá quý tự nhiên; Empire và Art Deco bằng vàng khối với họa tiết kiến trúc và Dragon với hình tượng rồng được mạ vàng và khảm đá mã não quý hiếm, cùng nhiều kiệt tác khác.

"Chúng tôi không chạy theo số lượng, mỗi sản phẩm là cảm xúc và di sản thủ công, câu chuyện của người nghệ nhân", ông Alain Crevet, Chủ tịch S.T. Dupont nói.

Khách mời chụp ảnh tại sự kiện, gồm: ông Alain Crevet, Chủ tịch S.T. Dupont, (vest trắng); ông Yoann Viard, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm kiêm nghệ nhân sơn mài của S.T. Dupont (ngoài cùng bên phải); ông Sami Alrayhani, Tổng giám đốc Avanti-Group; bà Thủy Kot, Tổng giám đốc Golden Phoenix Vietnam (đeo kính) và bà Daria Spitsyna, Giám đốc Phát triển kinh doanh Avanti-Group và nhiều khách mời nổi tiếng khác. Ảnh: S.T. Dupont

Theo ông Alain Crevet, người Việt có gu thẩm mỹ tinh tế và nghệ thuật thủ công truyền thống. Vì vậy, ông mong muốn gặp gỡ, tiếp xúc các họa sĩ Việt để tạo ra những bộ sưu tập mới, lấy cảm hứng từ nét đẹp truyền thống Việt và sản xuất dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Theo đại diện S.T. Dupont, cửa hàng tại Việt Nam sẽ có đa dạng các dòng sản phẩm như bật lửa với tiếng "cling" đặc trưng của thương hiệu, bút với thiết kế độc đáo, phụ kiện bằng da tinh xảo... Sản phẩm dành cho mọi đối tượng, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau: từ thanh lịch chốn công sở, sang trọng cho những buổi tiệc, đến năng động khi đi du lịch... đồng thời phù hợp với mọi thời điểm trong năm.

Khách mời chụp ảnh tại không gian của cửa hàng S.T. Dupont tại TP HCM. Ảnh: S.T. Dupont

S.T. Dupont ra đời năm 1872, được vinh danh là "Thương hiệu Di sản sống của Pháp", nổi tiếng với chiếc bật lửa với âm thanh "cling", phụ kiện da và bút được thiết kế độc đáo. Tất cả sản phẩm đều được chế tác thủ công tinh xảo bởi các nghệ nhân tài hoa.

Golden Phoenix Vietnam là nhà phân phối độc quyền của Diageo với các thương hiệu cao cấp và hiếm có như Johnnie Walker, John Walker & Sons, Blue Label, Mortlach, Singleton, Lagavulin... Ngoài ra, công ty còn phân phối độc quyền nhiều thương hiệu nổi tiếng khác như: Habanos S.A., Davidoff, Arturo Fuente, Flor de Castillo, VegaFina, S.T. Dupont, Siglo, Elie Bleu... cùng với Avanti-Group là đối tác chiến lược điều hành và phát triển thị trường Việt Nam thông qua chuỗi 11 cửa hàng trên toàn quốc gồm Habanos Specialist, La Casa del Habano và S.T. Dupont tại TP HCM.

