S P Setia ra mắt nhà mẫu dự án Setia Edenia

S P Setia công bố nhận diện thương hiệu mới, giới thiệu nhà mẫu dự án Setia Edenia và hợp tác các đối tác chiến lược nhằm phát triển dự án chuyên nghiệp, đồng bộ.

Sự kiện diễn ra tại khu đô thị EcoXuan, phường Lái Thiêu, TP HCM, ngày 9/10. Đại diện chủ đầu tư cho biết, buổi lễ đánh dấu cột mốc trong hoạt động của tập đoàn S P Setia tại Việt Nam.

Nhà phát triển công bố đổi tên dự án từ "Setia Gardens Residences" thành "Setia Edenia", thể hiện định hướng phát triển mới. Việc tái định vị thương hiệu cho thấy cam kết của doanh nghiệp trong cung cấp môi trường sống hiện đại, thoải mái và chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường Việt Nam.

Phối cảnh dự án Setia Edenia. Ảnh: S P Setia

Tên gọi "Edenia" được lựa chọn thay thế cho "Gardens Residences" nhằm thể hiện tầm nhìn rộng mở hơn. Nếu "Gardens" gợi lên hình ảnh nuôi dưỡng và phát triển thì "Edenia" lấy cảm hứng từ khu vườn địa đàng, biểu tượng của sự bình yên và trọn vẹn. Dự án hướng đến không gian sống cân bằng, đáp ứng nhu cầu cư trú và đề cao giá trị cộng đồng.

Sales Gallery Setia Edenia cũng chính thức mở cửa, mang đến cho khách hàng cơ hội tham quan trực tiếp căn hộ mẫu của dự án. Nhà mẫu được thiết kế chú trọng ánh sáng, thiên nhiên và yếu tố thẩm mỹ đương đại, mang lại trải nghiệm trực quan về phong cách sống mà dự án theo đuổi. Với khu nhà mẫu, khách hàng có thể đánh giá trực tiếp về bố cục không gian, các đặc điểm thẩm mỹ và sự hòa quyện với môi trường.

Toạ lạc tại trung tâm khu đô thị Eco Xuân (phường Lái Thiêu, TP HCM), Setia Edenia được phát triển như không gian sống kết hợp giữa kiến trúc, cảnh quan và công năng. Dự án hướng đến xây dựng cộng đồng cư dân văn minh, vượt ra ngoài khái niệm nơi ở đơn thuần.

Vị trí của Setia Edenia ngay mặt tiền quốc lộ 13 cho phép cư dân tiếp cận nhanh các tiện ích ngoại khu như bệnh viện quốc tế, Lotte Mart, trạm Metro, trường học chất lượng cao... trong bán kính khoảng 10 phút đi bộ. Đồng thời, dự án còn liền kề những tuyến giao thông trọng điểm như Metro 3B, quốc lộ 1A và DT743B, tạo lợi thế kết nối với các trung tâm kinh tế, giáo dục, thương mại và công nghệ trong khu vực. Đại diện chủ đầu tư cho biết, nhờ lợi thế này, dự án vừa đáp ứng nhu cầu sống năng động, vừa mở ra khả năng gia tăng giá trị trong tương lai.

Tại sự kiện ra mắt, S P Setia thông qua Setia Lái Thiêu, công bố hợp tác toàn diện với Kansas Capital - đơn vị đầu tư trong nước cùng các đối tác tư vấn, thiết kế, thi công và phân phối. Sự hợp tác này tạo nền tảng phát triển ổn định, nâng cao năng lực triển khai và thể hiện cam kết đồng bộ, lâu dài của chủ đầu tư đối với dự án.

Ông Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Kansas Capital (trái) và ông Sherman Kam, Tổng giám đốc Setia Việt Nam (phải) công bố quan hệ hợp tác. Ảnh: S P Setia

Ông Sherman Kam, Tổng giám đốc Setia Việt Nam và ông Nguyễn Minh Quang, Chủ tịch Kansas Capital, cho rằng thịnh vượng không chỉ nằm ở giá trị vật chất mà còn ở hạnh phúc, kết nối, sự an yên trong cuộc sống hàng ngày. Setia Edenia hướng đến sự cân bằng giữa phát triển bền vững và tăng trưởng, đồng thời kết hợp nhịp sống thanh bình với sự năng động trong đô thị lớn như TP HCM.

S P Setia được thành lập năm 1974 tại Malaysia, hoạt động với phương châm "một ngôi nhà chỉ thực sự có giá trị khi góp phần nâng cao chất lượng sống". Suốt hơn nửa thế kỷ, tập đoàn duy trì định hướng này và phát triển thành một trong những nhà đầu tư bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Hiện, S P Setia phát triển khai hơn 42 dự án tại Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Indonesia, Australia và Anh, những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao về thiết kế, môi trường và công năng đô thị. Tập đoàn cũng ghi dấu với 19 giải thưởng FIABCI World Prix d’Excellence (tổ chức quốc tế uy tín nhất trong lĩnh vực bất động sản) quốc tế nhờ các công trình có quy hoạch tổng thể và cảnh quan được đánh giá cao.

Một dự án tiêu biểu làm nên tên tuổi S P Setia là Battersea Power Station tại London, công trình cải tạo từ nhà máy điện cũ bên sông Thames. Tổ hợp này trở thành điểm đến của nhiều thương hiệu quốc tế, trong đó có trụ sở chính của Apple UK. Dự án là minh chứng cho khả năng tái định nghĩa di sản kết hợp tư duy phát triển bền vững của tập đoàn.

Tại Malaysia, đơn vị cũng là chủ đầu tư nhiều dự án cấp quốc gia và các khu đô thị lớn ở Klang Valley, Johor, Penang, Sabah. Triết lý "Live - Learn - Work - Play" (sống - học tập - làm việc - giải trí) được áp dụng để xây dựng hệ sinh thái sống toàn diện, nơi cư dân được truyền cảm hứng, học tập, làm việc và tận hưởng cuộc sống đầy đủ.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, tại Việt Nam đơn hiện diện qua dự án Setia Edenia và gửi đi thông điệp về không gian sống dành cho thế hệ cư dân mới, phù hợp với giá trị và khát vọng của họ.

Hoàng Đan