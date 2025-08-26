S&P nâng xếp hạng tín nhiệm Techcombank lên BB

S&P Global Ratings vừa nâng xếp hạng tín nhiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) lên mức BB, ngày 25/8.

S&P Global Ratings là một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn và uy tín nhất thế giới. Trong thông cáo báo chí, S&P nhận định Techcombank sẽ duy trì vị thế vốn mạnh trong 24 tháng tới, sau khi tăng hơn 20% trong năm 2024. Hệ số an toàn vốn và khả năng sinh lời của nhà băng được đánh giá ở mức cao nhất hệ thống, theo chuẩn mực khắt khe của tổ chức này. Hồ sơ rủi ro của ngân hàng được đánh giá ổn định, bất chấp biến động vĩ mô, với nợ xấu thấp hơn mức trung bình ngành.

Đáng chú ý, mức nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro ở mức thấp của Techcombank đạt được trong khi ngân hàng vẫn duy trì chi phí dự phòng ổn định, chỉ bằng khoảng một nửa so với nhiều đối thủ. Loại trừ yếu tố định tính trong chính sách trích lập, tỷ lệ bao phủ nợ xấu và xếp hạng tín nhiệm riêng của Techcombank nằm trong nhóm cao nhất toàn ngành.

Đại diện Techcombank cho biết việc được nâng hạng bởi một trong ba tổ chức tín nhiệm lớn nhất thế giới phản ánh sự ghi nhận đối với nội lực tài chính cũng như khả năng quản trị rủi ro của ngân hàng.

"Xếp hạng mới giúp Techcombank nâng cao uy tín trên thị trường quốc tế, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí cạnh tranh hơn", vị này nói.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 15.135 tỷ đồng. Ảnh: Techcombank

Trong quá trình làm việc với S&P, Techcombank không chỉ chia sẻ số liệu hoạt động của riêng mình mà còn kiến nghị cơ quan này đánh giá lại toàn ngành ngân hàng Việt Nam. Ngân hàng đã thu xếp các buổi làm việc giữa đoàn chuyên gia S&P với Phó thủ tướng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, để chia sẻ thêm về định hướng, hay thực tế điều hành kinh tế và ngành Ngân hàng, củng cố niềm tin của các chuyên gia S&P không chỉ vào các kết quả Việt Nam đã đạt được mà quan trọng hơn vào "Triển vọng" trong thời gian tới.

Theo giới phân tích, việc S&P nâng hạng Techcombank không chỉ phản ánh kết quả riêng của ngân hàng mà còn cho thấy sự cải thiện của toàn ngành ngân hàng Việt Nam, nhất là giai đoạn 2020-2024 khi hệ thống vượt qua nhiều thách thức nhờ khung pháp lý hoàn thiện và năng lực quản trị được nâng cao.

Đối với những lo ngại về thuế quan, S&P đánh giá tác động đến Techcombank là không đáng kể, do tỷ trọng khách hàng thuộc lĩnh vực xuất khẩu trong danh mục tín dụng rất thấp. Trong bối cảnh phần lớn các quốc gia và tổ chức tín dụng khác chỉ được duy trì hoặc hạ xếp hạng từ đầu năm nay, tổ chức này trực tiếp nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm của Techcombank, thay vì chỉ điều chỉnh triển vọng. Theo đại diện ngân hàng, điều này thể hiện niềm tin của S&P vào nội lực Techcombank và triển vọng hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Techcombank hiện là một trong các đơn vị tại Việt Nam đa dạng hóa thành công nguồn vốn từ các định chế tài chính toàn cầu cho các khoản vay dài hạn 3-5 năm. Vào tháng 7, ngân hàng cũng ghi nhận thành tích hai năm liên tiếp (2024-2025) cùng lúc đạt ba giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" do Euromoney, Global Finance và FinanceAsia bình chọn.

Minh Ngọc