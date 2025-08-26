S&P Global Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm Eximbank lên mức BB

Tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế uy tín S&P Global Ratings nâng hạng tín nhiệm của Eximbank lên mức từ B+ lên BB-, kèm triển vọng "ổn định".

Theo đại diện nhà băng, đây là lần đầu tiên sau 6 năm (từ 2018) đơn vị được S&P điều chỉnh tăng xếp hạng, ghi nhận những chuyển biến tích cực trong tăng trưởng lợi nhuận bền vững và quá trình tái cấu trúc.

Giám đốc phân tích và đánh giá tín nhiệm Ivan Tan (Singapore) cho biết, ngân hàng được nâng thứ hạng tín nhiệm sau khi S&P thực hiện điều chỉnh đánh giá mức độ rủi ro trong hệ thống Ngân hàng (BICRA) của Việt Nam lên nhóm '8'. Cùng với đó, mức xếp hạng tín nhiệm riêng (SACP) của Eximbank được nâng lên BB-.

Theo ông Ivan Tan, nhà băng sẽ hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng GDP bình quân liên tục của quốc gia, nhờ đó ảnh hưởng tích cực lên tình hình tài chính

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: Eximbank

Chuyên gia từ S&P phân tích, chiến lược trọng tâm của Eximbank là phát triển hai phân khúc chính khách hàng bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Tính đến ngày 31/12/2024, dư nợ bán lẻ chiếm 54% tổng dư nợ toàn hệ thống, đây cũng là nhóm khách hàng mang lại biên lợi nhuận cao, đóng góp phần lớn vào tổng lợi nhuận của ngân hàng.

S&P cho rằng tăng trưởng lợi nhuận của Eximbank có tính ổn định và bền vững. Các nỗ lực tái cấu trúc được đẩy mạnh trong những năm gần đây, kết hợp quy trình thẩm định chặt chẽ, đã giúp ngân hàng cải thiện hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Nhờ vậy, chi phí dự phòng tín dụng cũng được giảm thiểu. Triển vọng "ổn định" mà S&P đưa ra dựa trên kỳ vọng ngân hàng sẽ duy trì được mức độ vốn hóa hiện tại trong vòng 12-24 tháng tới. Động lực tăng trưởng trong giai đoạn này được kỳ vọng đến từ nền tảng tái cấu trúc đã hình thành.

Đồng thời, S&P cũng lưu ý rằng Eximbank có thể được nâng hạng trong tương lai nếu tỷ lệ vốn điều chỉnh rủi ro (RAC) tăng đều đặn và vượt ngưỡng 10%. Để đạt được điều này, ngân hàng cần tăng vốn bền vững thông qua việc nâng cao lợi nhuận và kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng.

Trong báo cáo công bố trước đó, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế ghi nhận tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) của Eximbank đã tăng từ 1,1% năm 2023 lên 1,5% trong năm 2024, nhờ biên lãi thuần cải thiện và chi phí vốn giảm. Tổ chức này dự báo ROA của nhà băng sẽ duy trì ổn định trong khoảng 1,25-1,35% trong 12-24 tháng tới do Chính phủ khuyến khích các ngân hàng hạ lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.

S&P cũng đánh giá chất lượng tài sản của Eximbank đang trong tầm kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu (NPL) giảm xuống 2,5% vào cuối năm 2024. Tỷ lệ nợ cần chú ý và tái cơ cấu cũng giảm từ 5% xuống còn 3,9%, cho thấy kết quả tích cực từ các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng và xử lý nợ xấu của ngân hàng trong thời gian qua. Với tỷ lệ RAC năm nay giữ ổn định quanh mức 5,2%-5,4%, ngân hàng được đánh giá có nền tảng vốn hóa vững để hỗ trợ hoạt động tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới. Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng sẽ đạt mức 16%-18%, cao hơn so với mức tăng trưởng mục tiêu của toàn ngành ngân hàng mà Chính phủ đề ra (12-15%).

S&P ghi nhận sự linh hoạt của Eximbank trong việc đa dạng hóa nguồn vốn, ưu tiên các nguồn vốn có chi phí thấp. Những nỗ lực tái cấu trúc trong thời gian qua đã tạo ra nền móng giúp ngân hàng nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động và theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Đại diện Eximbank cho biết việc S&P nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức BB- là minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực của ngân hàng trong việc củng cố năng lực tài chính, quản trị rủi ro và phát triển bền vững. Sự kiện là sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế cho những kết quả đạt được, vừa thể hiện niềm tin của thị trường, đối tác và khách hàng đối với quá trình tái cấu trúc toàn diện định hình lại mô hình vận hành cũng như tầm nhìn của Eximbank

Ngân hàng sẽ tiếp tục kiên định với định hướng phát triển theo ba trụ cột: an toàn, hiệu quả, bền vững. Đồng thời Eximbank cam kết đồng hành khách hàng trên hành trình gia tăng giá trị và đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam.

Lãnh đạo nhà băng cho biết thêm, Eximbank đang ở giai đoạn "bản lề" cho kế hoạch bứt phá mạnh trong giai đoạn 2026-2030. Ngân hàng đang hợp tác với các đơn vị tư vấn và chuyên gia quốc tế nhằm tái cấu trúc toàn diện ngân hàng, xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn. Trọng tâm chiến lược là lấy khách hàng làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng tệp khách hàng mục tiêu bên cạnh phân khúc cốt lõi hiện tại là khách hàng cá nhân và SME.

Bên cạnh đó, đơn vị vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế 1.488,5 tỷ đồng, tăng 0,97% so với cùng kỳ. Riêng quý II lợi nhuận trước thuế ghi nhận ở mức 656,9 tỷ đồng. Tín dụng tăng trưởng 9,8% đạt 184.663 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 256.442 tỷ đồng, tăng 6,95% so với đầu năm.

Một trong những thay đổi đáng chú ý trong chiến lược tái định vị là việc Eximbank đang chuẩn bị chuyển trụ sở chính ra Hà Nội. Hoạt động tạo bước ngoặt chiến lược trong quá trình tái cơ cấu, giúp ngân hàng mở rộng độ phủ toàn quốc và tăng cường hiện diện tại thị trường miền Bắc và miền Trung.

Hoàng Đan