Rush: 'Ronaldo chưa đủ năng lực dẫn dắt Man Utd'

Theo cựu tiền đạo Liverpool Ian Rush, Cristiano Ronaldo cần tích lũy thêm kinh nghiệm nếu muốn trở thành HLV tiếp theo của Man Utd.

"Có rất nhiều bàn tán về việc Ronaldo trở thành HLV tiếp theo của Man Utd. Khi nhìn vào Ronaldo, tôi thấy hình ảnh của một thủ lĩnh. Nhưng trừ khi cậu ấy có Alex Ferguson bên cạnh, tôi không thấy cậu ấy sớm có khả năng dẫn dắt Man Utd", Rush - người từng thi đấu cho Liverpool từ 1986 đến 1996 - chia sẻ trên tờ Sun.

Solskjaer đang đứng trước nguy cơ bị sa thải, khi Man Utd đã thua bốn trong sáu trận Ngoại hạng Anh gần nhất và sáu trong 12 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Từ chỗ được kỳ vọng là ứng cử viên vô địch, Man Utd đã rơi xuống vị trí thứ sáu Ngoại hạng Anh với chín điểm ít hơn đầu bảng Chelsea.

Ronaldo cùng HLV Santos đốc thúc đồng đội trong trận chung kết Euro 2016. Ảnh: Sun.

Theo một số nhà cái, Solskjaer đang dẫn đầu về nguy cơ bị sa thải với tỷ lệ cược 4/7 (đặt 7 ăn 4). Tỷ lệ này dễ xảy ra hơn nguy cơ của hai HLV tiếp theo: 8/1 của Claudio Ranieri (Watford) và Rafa Benitez (Everton). Trong khi đó, tỷ lệ cho khả năng Zinedine Zidane về thay thế là 6/1, Brendan Rodgers là 8/1 và Mauricio Pochettino 11/1.

Ronaldo trở lại Man Utd hồi tháng 9. Qua 12 trận đầu mùa, anh ghi chín bàn - đứng đầu CLB. Với đóng góp to lớn, bản lý lịch hoành tráng và tư chất thủ lĩnh, anh cũng được nhắc đến như một phương án thay thế Solskjaer, với tỷ lệ cược là 25/1.

Ronaldo từng thể hiện tố chất chỉ đạo khi bị thay ra trong hiệp một trận chung kết Euro 2016 vì chấn thương. Bên ngoài sân, anh liên tục đứng lên cùng HLV Fernando Santos đốc thúc đồng đội. Sau đó, Bồ Đào Nha thắng Pháp trong hiệp phụ nhờ cú sút xa của Eder. "Chúng ta đã có cái nhìn thoáng qua về Ronaldo với tư cách HLV ở Euro 2016, khi cậu ấy rời sân do chấn thương. Khi đó, cậu ấy rất say mê ra lệnh, thúc đẩy đội bóng", Rush nói thêm. "Có lẽ chúng ta đã thấy được tố chất cần thiết để cậu ấy thành công trong nghề HLV. Tuy nhiên, để dẫn dắt một CLB lớn như Man Utd, cậu ấy cần có kinh nghiệm phù hợp. Đó là lý do tại sao tôi không tin vào việc cậu ấy thay Solskajer".

Thanh Quý (theo Sun)