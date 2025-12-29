Rupee mất giá, khách Ấn Độ chuyển hướng đến Việt Nam

Du khách Ấn Độ chuyển hướng tới Việt Nam nhờ chính sách visa thông thoáng và chi phí dịch vụ minh bạch trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá.

Đồng rupee mất giá đang làm thay đổi cách người dân Ấn Độ đi du lịch trong mùa đông năm nay. Khi các kỳ nghỉ nước ngoài gắn với đồng USD trở nên đắt đỏ, du khách điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên những chuyến đi quốc tế ngắn ngày, ngân sách chặt chẽ, xin visa dễ dàng, chi phí dự đoán được và nhiều trải nghiệm gói gọn trong vài ngày.

Du khách Ấn Độ tham quan cầu Hôn, đặc khu Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Các công ty lữ hành tại Ấn Độ cho biết đồng rupee suy yếu khiến người dân thận trọng hơn trong chi tiêu, nhưng không làm giảm nhu cầu du lịch. Những kỳ nghỉ đường dài tới châu Âu và Mỹ đang được thay thế bằng các chuyến du lịch nước ngoài ngắn ngày, trong đó Việt Nam và Dubai nổi lên như những điểm đến được ưa chuộng. Kết nối hàng không thuận tiện, an toàn và chi phí minh bạch là những yếu tố then chốt thúc đẩy xu hướng này.

Theo các đơn vị lữ hành, làn sóng gián đoạn chuyến bay gần đây của IndiGo đã khiến du khách chuyển từ nội địa sang quốc tế. Nhiều du khách dự định đi Kashmir hoặc quần đảo Andaman đã hủy kế hoạch vào phút chót và chuyển sang các chuyến du lịch quốc tế ngắn ngày, với lý do khả năng sắp xếp chuyến bay tốt hơn và ít rủi ro phát sinh ở nước ngoài.

Ông Karan Agarwal, Giám đốc Cox & Kings, cho biết điểm nổi bật trong mùa đông này là nhóm khách đặt tour gấp. Gần 45% các đơn đặt phút chót của chúng tôi đến từ gia đình có trẻ em và người cao tuổi. "Dubai phù hợp với họ nhờ mức độ an toàn, cơ sở y tế và nhiều điểm tham quan trong nhà. Trong khi đó, Việt Nam đang thu hút mạnh giới trẻ và những người lần đầu ra nước ngoài", Ông Karan Agarwal nói.

Theo dữ liệu của Cox & Kings, lượng đặt tour quốc tế trong vòng 15-20 ngày trước ngày khởi hành tăng gần 30% so với mùa đông năm ngoái. Hơn 65% các chuyến đi này kéo dài dưới 5 ngày, phản ánh xu hướng lựa chọn điểm đến có thể mang lại nhiều trải nghiệm trong thời gian ngắn, mà không chịu "cú sốc tỷ giá" như khi đi châu Âu hay Mỹ.

Đồng rupee tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2025, chạm mức thấp kỷ lục so với USD do dòng vốn ngoại rút ra, bất ổn thương mại toàn cầu và nhu cầu mạnh đối với đồng bạc xanh. Dù tăng trưởng trong nước ổn định, đồng tiền Ấn Độ vẫn nằm trong nhóm yếu nhất châu Á năm nay, dù các nhà phân tích kỳ vọng sẽ có sự phục hồi vào năm 2026.

Tính đến ngày 25/12, 1 USD giao dịch quanh mức 89,6 - 89,9 rupee. Đồng baht Thái Lan ở khoảng 2,9 rupee, trong khi đồng dirham UAE vào khoảng 24,6 rupee. Một rupee tương đương khoảng 313 đồng Việt Nam.

Ông Gagan Malhotra, Giám đốc điều hành BookMyForex.com, cho biết du khách cũng đang thông minh hơn trong việc quản lý ngoại tệ.

"Thay vì mua ngoại tệ số lượng lớn, họ chọn các đồng tiền theo điểm đến và các tùy chọn nạp lại", ông nói cho biết năm 2025, các đồng tiền châu Á như đồng Việt Nam và yên Nhật ghi nhận tăng trưởng mạnh, phản ánh xu hướng du lịch gia tăng tới các khu vực này.

Du khách tham quan đặc khu Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nguyễn



Arabinda Das, sau chuyến đi Việt Nam 5 ngày cùng vợ, cho biết châu Âu ngoài tầm với trong năm nay. Ông nói với tỷ giá hiện tại, Việt Nam mang lại biển, đời sống về đêm và văn hóa mà không quá tốn kém. Tổng chi phí chuyến đi của chúng tôi còn thấp hơn cả phí xin visa châu Âu.

Ông Anjani Dhanuka, Chủ tịch của Hiệp hội Đại lý du lịch Ấn Độ khu vực miền Đông, nhận định Việt Nam không còn chỉ dành cho dân du lịch bụi. Giới trẻ đi làm, nhóm bạn bè và những người lần đầu du lịch nước ngoài đang chọn Việt Nam vì nơi đây hội tụ biển, văn hóa, ẩm thực và thiên nhiên trong một hành trình với chi phí rất hợp lý.

Những trải nghiệm được ưa chuộng gồm du thuyền qua đêm ở vịnh Hạ Long, lưu trú di sản tại Hội An, văn hóa cà phê và các tour ẩm thực ở Hà Nội, cùng các chuyến đi thiên nhiên, phong cảnh ở miền Bắc Việt Nam. Tất cả đều có mức giá tương đối thấp.

Các nền tảng đặt tour cho biết lựa chọn du lịch quốc tế cự ly gần là một xu thế, được hỗ trợ chính sách miễn visa hoặc thủ tục visa dễ dàng.

"Phân khúc này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh," ông Rajesh Magow, đồng sáng lập kiêm CEO tập đoàn MakeMyTrip, cho biết.

Tuấn Anh (Theo Timesofindia)