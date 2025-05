Ruột xoắn hoại tử 1,1 mét

TP HCMNgười đàn ông 57 tuổi đau quặn bụng từng cơn, không thể đại tiện, bác sĩ phát hiện ruột xoắn gây tắc, hoại tử 1,1 mét.

Ngày 1/5, ThS.BS Nguyễn Văn Định, Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết bệnh nhân vào viện với các cơn đau dữ dội, huyết áp tụt, có dấu hiệu đề kháng thành bụng (phản ứng thành bụng co lại khi ấn mạnh) - một trong những biểu hiện nguy hiểm của tắc ruột. Các chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhân tắc ruột non, nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương mô nghiêm trọng.

Bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ trong tình trạng sốc nhiễm trùng. Ruột non bị xoắn và viêm dính nghiêm trọng, dẫn đến hoại tử một đoạn ruột dài 1,1 mét. Bác sĩ đã gỡ dính, tháo xoắn và cắt bỏ đoạn ruột non hoại tử, nối lại đoạn ruột còn lành để tái lập lưu thông tiêu hóa.

Sau mổ, bệnh nhân được hồi sức tích cực, tập vật lý trị liệu và dinh dưỡng hỗ trợ, giúp nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, do bị cắt bỏ một phần ruột non dài, người bệnh có nguy cơ gặp hội chứng ruột ngắn sau này, gây ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng, cần được thiết lập chế độ ăn uống phù hợp.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Định, tắc ruột do xoắn ruột là một tình trạng nguy hiểm, có thể dẫn đến hoại tử ruột nếu không được xử lý kịp thời. Những trường hợp nặng, bệnh nhân có thể bị sốc nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, thậm chí tử vong. Nếu phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, khả năng bảo tồn ruột non sẽ cao hơn, giúp giảm nguy cơ biến chứng hậu phẫu.

Cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời, không nên chủ quan khi gặp các triệu chứng như đau bụng quặn từng cơn, buồn nôn, nôn ói, bụng chướng, đầy hơi, không trung tiện hoặc đại tiện được...

Lê Phương