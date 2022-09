Rước họa vì ham cắt bao quy đầu giá rẻ

TP HCMChàng trai 22 tuổi đến phòng khám có quảng cáo cắt bao quy đầu giá chỉ hai triệu đồng, cuối cùng tốn hơn 30 triệu đồng, song vết thương vẫn không lành.

Nam thanh niên, ngụ Bình Dương, cho biết sau khi rạch da và tiểu phẫu cắt bao quy đầu, bác sĩ cho rằng "cậu nhỏ" đang có bệnh, nếu không xử trí thì có thể để lại nhiều hậu quả như vô sinh, ung thư tinh hoàn... Hoảng loạn, chàng trai chấp nhận phương án điều trị của bác sĩ với chi phí 15 triệu, thay vì hai triệu đồng như tư vấn ban đầu.

Phòng khám yêu cầu sau tiểu phẫu phải đến thay băng hàng ngày, hóa đơn mỗi lần khoảng hai triệu đồng. Đến lúc tốn tổng cộng hơn 30 triệu đồng, không còn tiền tiết kiệm, chàng trai "cảm giác bị lừa" nên quyết định tìm cơ sở khác.

Ngày 2/9, bác sĩ Võ Duy Tâm, Trung tâm sức khỏe nam giới Men’s Health, cho biết phải tốn hơn một tuần thay băng, điều trị thuốc, vết thương của bệnh nhân mới lành.

"May mắn trường hợp này không để lại hậu quả nặng nề, song trước đó phải bỏ ra số tiền khá lớn cho một thủ thuật vốn chỉ tốn vài triệu đồng", bác sĩ phân tích.

Nhiều bệnh nhân khác không chỉ tốn tiền mà còn đến khám với vết thương bị biến chứng nhiễm trùng nặng, khiến quá trình điều trị vất vả. Chẳng hạn, người đàn ông ngoài 30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh (TP HCM) bị dài bao quy đầu, thường xuyên bị viêm tái đi tái lại nhiều lần. Thấy một phòng khám quảng cáo cắt bao quy đầu hơn một triệu đồng, anh quyết định thực hiện mà không do dự. Sau ba ngày, vết thương bắt đầu chảy dịch vàng, chảy máu, hơi sưng và sốt. Liên hệ phòng khám, anh được báo giá chăm sóc vết thương hơn một triệu đồng mỗi lần, song thực hiện vài ngày vẫn không cải thiện.

Theo bác sĩ Tâm, vết mổ của bệnh nhân nhiễm trùng, sưng bầm, phù nề, mùi hôi nồng do dịch và nước tiểu. Bệnh nhân được cắt lọc vết thương, rạch thoát mủ, hướng dẫn vệ sinh đúng cách, sau đó khâu lại những vị trí bị bung chỉ.

"Có những trường hợp được tư vấn chiếu tia hồng ngoại sau phẫu thuật, kết quả vùng da được chiếu tia bị hoại tử nhiễm trùng, phải điều trị và theo dõi hơn ba tháng mới ổn", bác sĩ chia sẻ.

Hiện chi phí tiểu phẫu cắt bao quy đầu nếu có sự chi trả của bảo hiểm y tế, bệnh nhân tốn từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng. Chi phí thực hiện không chi trả của bảo hiểm y tế tại các cơ sở tư nhân uy tín, dao động từ 4 đến 7 triệu đồng. Sau tiểu phẫu bao quy đầu, thường chỉ cần dùng thuốc uống và thay băng vết thương, không cần phải truyền dịch hay truyền kháng sinh tốn đến vài triệu đồng.

Để đánh giá tiểu phẫu có an toàn hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Trước tiểu phẫu, người bệnh cần được chẩn đoán chính xác, chỉ thực hiện khi có chỉ định.

Trong tiểu phẫu, cần thực hiện đúng phương pháp, bác sĩ thực hiện có kinh nghiệm và tay nghề tốt, cơ sở thực hiện cần đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn và thực hiện các biện pháp an toàn người bệnh.

Sau phẫu thuật, cần chăm sóc đúng và đủ, dùng thuốc phù hợp.

Bao quy đầu là một phần của cơ quan sinh dục nam, giúp bảo vệ phần đầu dương vật khỏi những chấn thương và cọ xát vào quần áo hằng ngày. Nó cũng giúp bôi trơn phần đầu dương vật trong quá trình quan hệ tình dục và giúp tăng khoái cảm trong lúc quan hệ bởi vì có rất nhiều thụ thể thần kinh nằm trong vùng này. Ngoài ra, bao quy đầu còn giúp nam giới hạn chế một số bệnh lây truyền qua đường tình dục. Việc lạm dụng cắt bao quy đầu đôi lúc lại gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Nếu cắt không đúng kỹ thuật và thời điểm, những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra như nhiễm trùng, chảy máu, thiếu da, cương đau...

Việc chỉ định cắt bao quy đầu thông thường gồm hai nhóm chính. Thứ nhất là hẹp bao quy đầu do bẩm sinh hoặc viêm nhiễm, u bướu... Thứ hai là tình trạng dài bao quy đầu gây viêm nhiễm tái diễn, nhưng lưu ý phải điều trị khỏi đợt viêm nhiễm mới được cắt. Ngoài ra còn có những trường hợp nam giới dài bao quy đầu và muốn cắt bao quy đầu với những lý do tôn giáo, thẩm mỹ, cảm thấy vướng víu, muốn giữ sạch sẽ.

Việc cắt bao quy đầu tại các cơ sở không uy tín có thể để lại một số hậu quả như tốn nhiều tiền vì giá quảng cáo và thực tế rất khác biệt nhau, nhiễm trùng vết mổ do kiểm soát nhiễm khuẩn không tốt, nguy cơ tai biến biến chứng do tiêm truyền dịch truyền, kháng sinh, sẹo xấu do nhiễm trùng hoặc sai kỹ thuật, thiếu da hoặc thừa niêm mạc gây mất thẩm mỹ. Ngoài ra, bệnh nhân có thể đối diện hậu quả về mặt tâm lý do stress kéo dài, một phần do vết thương có biến chứng, một phần do gánh nặng về chi phí. Đặc biệt, một số người vì sang chấn tâm lý rất dễ rơi vào trạng thái "sợ bệnh" về sau, luôn suy nghĩ mình có bệnh và đổ lý do bị cắt bao quy đầu sai kỹ thuật.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo nên tìm hiểu thông tin kỹ lưỡng, lựa chọn các cơ sở uy tín, tránh rơi vào "cạm bẫy giá rẻ". Nếu chi phí quá thấp hoặc quá cao đều cần hết sức cảnh giác. Các cơ sở phải tư vấn đầy đủ về nguy cơ trước trong và sau tiểu phẫu, đồng thời có sự cam kết về chi phí trước. Trong trường hợp phát sinh, trong hầu hết các trường hợp sẽ không tư vấn ngay trên bàn phẫu thuật. Cơ sở cũng không có các dấu hiệu "vẽ vời", vòi vĩnh tiền của người bệnh.

Lê Phương