Rước bệnh sau xăm nốt ruồi son để đổi vận

Hà NộiNghe người quen giới thiệu, Dung, 32 tuổi xăm nốt ruồi son ở ngực để cầu tình duyên cũng như "vận đỏ", sau vài ngày bị đỏ rát, nhiễm trùng.

Ngoài 30 tuổi nhưng chị Minh, trú Cầu Giấy vẫn chưa có tình đầu. Nghĩ bản thân lận đận tình duyên, người phụ nữ nghe bạn đi xăm nốt ruồi son để đổi vận. Chị tìm hiểu con gái có nốt ruồi ở ngực trái thể hiện tướng số đào hoa, sẽ được nhiều người theo đuổi, thuận lợi đường con cái sau này.

Theo giới thiệu, chị đến cơ sở xăm gần nhà, chi phí 100.000 đồng đến 200.000 đồng, "xăm nhiều được giảm giá". Người này tư vấn xăm nốt ruồi ngực phải thì công danh tài lộc "phất như diều gặp gió", xăm quanh bầu ngực là "kho vàng, kho bạc" giúp tích được rất nhiều đất đai nhà cửa, ruộng vườn...

Cơ sở cam kết xăm không đau, không sưng, không độc hại, thời gian xăm chỉ tầm 5-10 phút, không cần chăm sóc đặc biệt. Nhân viên dùng các dụng cụ xăm chuyên dụng để đưa mực đổ vào da, sau đó tạo dáng nốt ruồi son ở vị trí khách hàng mong muốn.

Thấy đây chỉ là một thủ thuật đơn giản, chị quyết xăm hai nốt ở ngực để cầu nhiều may mắn trong năm mới. Sau một ngày, chị thấy vùng da ngực đau nhức, rát, nghĩ do ảnh hưởng thuốc tê. Ba ngày sau, vết xăm đỏ tấy, rát, chảy dịch, người phụ nữ đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ xác định bị nhiễm trùng, nguyên nhân là kim xăm đâm quá sâu vào phần thịt dưới da. May mắn tổn thương chưa lan rộng, chị chỉ cần dùng thuốc điều trị và vệ sinh tại nhà.

Hình ảnh sau xăm hai nốt ruồi ngày đầu tiên. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trường hợp khác, người phụ nữ 39 tuổi, kinh doanh thua lỗ nên đi xăm ở mu bàn tay, da mỏng, đau nhiều hơn. Khi về nhà, vết thương ngứa ngáy, đau nhức liên tục, nghĩ do thuốc tê. "Tin tưởng nốt ruồi mang đến tài vận nên chấp nhận đau một chút", chị nói. Sau một tuần, nốt ruồi sưng đỏ, tạo thành vết sẹo lõm ở cổ tay, mất cả triệu tiền thuốc uống và bôi.

Trào lưu xăm nốt ruồi phong thủy phổ biến trong vài năm trở lại. Gần Tết, dịch vụ này lại thu hút nhiều khách hàng chi tiền. Ngoài nốt ruồi, mọi người tiêm mũi tài lộc, tiêm tai, dáng mũi Trung Hoa để tìm kiếm vận may.

Trên mạng xã hội, nhiều cơ sở quảng cáo xăm nốt ruồi, giá rẻ, cam kết kéo về tiền tài, may mắn, tình cảm và đảm bảo sự duyên dáng, quyến rũ. Các vị trí thường được khách hàng lựa chọn xăm là cổ tay, lòng bàn tay, tai, ngực...

Ngoài xăm tại tiệm, nhiều khách hàng thực hiện tại cửa hàng phong thủy, giá cả đắt hơn do mất tiền tư vấn. Khách hàng yêu cầu xem tài lộc, công danh, tình duyên, sức khỏe sau đó lựa chọn vị trí tiêm theo yêu cầu.

Theo Global Times, xăm nốt ruồi đỏ (chu sa) được nhiều cặp đôi Trung Quốc ưa chuộng, đặc biệt những người sinh sau năm 2000, tức thế hệ Gen Z, để đánh dấu "tình yêu độc nhất" của họ. Nhiều người quan niệm, xăm nốt ruồi để đổi vận, mang lại nhiều tài lộc, may mắn. Ở phương Tây, trào lưu này xuất hiện sớm hơn, nhưng với mục đích để làm đẹp, không phải tìm kiếm sự may mắn.

Chuyên gia văn hóa Nguyễn Ánh Hồng, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhận định xu hướng xăm hình ngày càng phát triển, được nhiều người trẻ Việt hưởng ứng nhưng tư tưởng xưa và nay có sự khác biệt. Thời Văn Lang - Âu Lạc, nam giới xăm hình thay thế áo giáp để ẩn mình trước kẻ thù khi cởi trần, đóng khố. Đến nhà Lý, Trần tục lệ này lại trỗi dậy, thể hiện văn hóa hướng về cội nguồn và ý chí bảo vệ độc lập dân tộc.

Nhưng người trẻ ngày nay lại xăm hình với mục đích khác. Một số muốn lưu dấu ấn, thể hiện cá tính. Không ít người lại đua đòi, chạy theo trào lưu, muốn xăm hình để thể hiện quyền uy vô tình tạo ra sự dị hợm, khác biệt.

Bác sĩ Tạ Quốc Hưng, Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết xăm nốt ruồi là thủ thuật đơn giản, nhẹ nhàng, chi phí rẻ hơn hình xăm lớn. Tuy nhiên, không phải ai có nốt ruồi cũng có cuộc sống như ý. "Quan niệm xăm nốt ruồi để đón vận may chỉ là lời nói truyền miệng, chưa được khoa học kiểm chứng", bác sĩ nói.

Xăm nốt ruồi cũng là phương pháp xâm lấn như các kiểu xăm khác, nếu mực xăm không nguồn gốc rõ ràng vẫn có nguy cơ gây viêm da, dị ứng, nhiễm trùng. Kim xăm không được thay mới cũng là nguyên nhân gây lây nhiễm virus viêm gan B, viêm gan C, HIV... Xăm mình làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Những người có hệ miễn dịch yếu như đang điều trị ung thư, bị viêm khớp hay lupus, cần đặc biệt thận trọng.

Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều người sau xăm nốt ruồi bị sưng tấy, đau nhức do kim xăm đâm quá sâu vào phần thịt dưới da. Người bệnh khi về nhà không biết cách chăm sóc khiến vết thương lở loét nặng.

Bác sĩ Phạm Duy Linh, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết theo quan niệm nhân tướng học, các bộ phận trên cơ thể con người đều ảnh hưởng đến số mệnh. Tuy nhiên, việc phỏng đoán số phận, tính cách thông qua nốt ruồi cũng chỉ là thông tin truyền miệng.

"Hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh nốt ruồi ảnh hưởng đến tướng số, người dân không nên mê tín", bác sĩ nói.

Mọi người cần cân nhắc trước khi xăm hình, chọn cơ sở uy tín để tránh tai biến. Ảnh: Theo Florida tattoo

Các bác sĩ khuyến cáo nên cân nhắc kỹ trước khi xăm, dù chỉ một nốt ruồi nhỏ. Nên thực hiện thủ thuật xăm ở cơ sở thẩm mỹ được cấp phép. Che chắn hình xăm trước khi đi ra ngoài đường.

Sau khi xăm, nếu thấy có các dấu hiệu của bệnh ngoài da hoặc bị sẹo, hãy đến gặp bác sĩ da liễu. Bác sĩ có thể giúp cải thiện vết sẹo, chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh ngoài da. Sau xăm, bạn cần tuân thủ yêu cầu của bác sĩ để hạn chế nhiễm trùng, viêm nhiễm.

Trường hợp bị dị ứng nặng như khó thở, đánh trống ngực, tức ngực hoặc có dấu hiệu bất thường trên vùng da xăm cần đến bệnh viện để kiểm tra.

*Tên nhân vật được thay đổi

Thùy An