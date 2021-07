Runner V-Race ủng hộ gần 750 triệu vào quỹ vaccine

6.200 người và các tổ chức, doanh nghiệp đã đóng góp số tiền gần 750 triệu đồng vào Quỹ vaccine Việt Nam thông qua giải "Run for Vaccine".

Ngày 18/7, giải chạy ảo "Run for Vaccine" kêu gọi ủng hộ Quỹ vaccine do VnExpress tổ chức đóng cổng đăng ký. Sau 45 ngày, giải ghi nhận 6.200 vận động viên và 279 câu lạc bộ/nhóm tham gia. Đây là một trong những giải sôi động nhất trên nền tảng dành cho những người yêu thể thao V-Race. Lý do khiến giải thành công là thông điệp ý nghĩa và ra đời đúng thời điểm cả nước đang chung tay chống dịch.

Với mức phí tham gia 100.000 đồng và ủng hộ thêm tuỳ theo khả năng, các runner và doanh nghiệp đã đóng góp số tiền gần 750 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Ban tổ chức chuyển thẳng về đại diện tiếp nhận của Quỹ vaccine Việt Nam, phục vụ việc mua vaccine Covid-19 tiêm phòng cho người dân.

Một runner tham dự giải chạy của VnExpress tại Huế. Ảnh: Hữu Khoa.

Cự ly 100 km được chọn lựa nhiều nhất bởi mức độ thử thách vừa phải, những người không thường xuyên chạy bộ vẫn có thể đảm bảo tích luỹ thành công quãng đường này trong vòng 21 ngày. "Run for Vaccine" cũng ghi nhận số lượng runner nữ cao, chiếm 39%.

Runner Nguyễn Quang Luận, trưởng nhóm Việt Hoá Nông chia sẻ: "Run for Vaccine là một giải chạy không chỉ rèn luyện thân thể, nâng cao tinh thần thể thao trong giai đoạn dịch bệnh mà quan trọng hơn là cùng chung tay đóng góp vào quỹ vaccine, đẩy lùi Covid-19".

Anh Luận cùng 92 thành viên khác của Việt Hoá Nông là nhóm dẫn đầu giải chạy đến thời điểm hiện tại với thành tích 211.614 km. Trung bình mỗi thành viên của nhóm chạy đến gần 230 km, trong 21 ngày.

Đặc biệt, với mỗi km hoàn thành, Việt Hoá Nông còn ủng hộ thêm 10.000 đồng. Nhóm đã ủng hộ 120 triệu đồng vào quỹ trước khi bắt đầu giải. Anh Luận cho biết, phần còn lại sẽ được bổ sung trong thời gian tới.

Nhiều người chọn chạy bộ để nâng cao sức khoẻ trong mùa dịch. Ảnh: Hữu Khoa.

Cùng với Việt Hoá Nông, nhiều cộng đồng chạy bộ cũng đóng góp hàng nghìn km tại giải như: PVCFC RUNNERS, Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S), An Phú Park Runners, BIDV Runner, Hồ Lộn Team, Saigon Rùa, adidas Runners Saigon, Quảng Trị Runners, VKL Runners, Manulife, SHTP Runners Saigon, Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S), Phu My Hung Runners, Câu lạc bộ runner của Bộ Khoa học Công nghệ...

"Run for Vaccine" có sự đồng hành của Determinant. Nhãn hàng dành tặng combo áo, khăn, khẩu trang trị giá 1,38 triệu đồng đồng mỗi bộ cho top 10 runner có số km hợp lệ nhiều nhất khi giải kết thúc. Runner có thể cập nhật kết quả giải chạy tại đây.

Thành Dương