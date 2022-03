Runner tăng tốc tập luyện cho giải VM Huế 2022

Các vận động viên cân bằng cường độ tập luyện, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng, chuẩn bị tranh đua thứ hạng cao trong ngày race 10/4 tới.

VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 sẽ diễn ra sau chưa đầy 3 tuần nữa. Thời điểm này, các cá nhân tích cực tập luyện theo chế độ riêng. Trong khi đó các câu lạc bộ, đội nhóm cũng lên kế hoạch chinh phục mục tiêu khác nhau.

Câu lạc bộ Hà Tĩnh Runners (HTR) có hơn 80 người đăng ký các cự ly khác nhau tại VM Huế. Tất cả đều đang tập trung cho các giáo án quan trọng, rèn luyện thể lực trước khi bước vào ngày thi đấu. Đại diện câu lạc bộ chia sẻ rất mong chờ và háo hức bởi đây là giải quy mô lớn, giúp các thành viên được chạy lại sau thời gian dài treo giày vì dịch bệnh.

"Mọi người đều có thể trạng tốt và đã sẵn sàng. Ba tuần cuối này, cả nhóm tăng cường các bài tập về tốc độ, sức bền. Chúng tôi cũng bố trí những buổi chạy dài cuối cùng trước khi bước vào hai tuần tập đệm (taper). Để đạt kết quả tốt nhất, nhóm có giáo án riêng dành cho runner kì cựu và người mới", anh Nguyễn Huy Diễn, chủ tịch CLB Hà Tĩnh Runners cho biết.

Các thành viên Hà Tĩnh Runners tập nhẹ chuẩn bị cho giải. Ảnh: nhân vật cung cấp

Anh Diễn chia sẻ thêm, HTR đến Huế với mục tiêu giao lưu, lan tỏa tinh thần chạy bộ của người Hà Tĩnh. Các vận động viên elite của nhóm sẽ hướng đến mục tiêu đứng bục nhận giải. Trong khi đó, nhóm người mới sẽ nỗ lực để đạt PR cá nhân.

Cũng mang tinh thần lập thành tích cao ở VM Huế. Hòa Khánh Runners có đến 65 thành viên tham dự. Nhóm chạy tại Đà Nẵng đặc biệt yêu thích VnExpress Marathon bởi công tác tổ chức chỉn chu, đường chạy đẹp và quy tụ rất nhiều vận động viên mạnh trên cả nước. Năm nay, những thay đổi trong khâu tổ chức, đường chạy càng khiến runner thêm háo hức.

Cả nhóm đã bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút. Các thành viên bắt đầu giảm dần cường độ tập luyện để đảm bảo thể lực cho ngày race. Mỗi tuần, các runner chỉ chạy khoảng 50 -70km thay vì 100km như trước. Bài long run cũng không dài quá 16 - 20km.

Ban quản trị lên giáo án chi tiết cho các vận động viên về cách tập luyện, dinh dưỡng, ngủ, nghỉ. Các vận động viên vừa khỏi Covid-19 core team chuẩn bị những bài tập đặc biệt để nhanh chóng phục hồi. Cả nhóm sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn vài ngày trước race để đảm bảo điểm rơi phong độ.

Thành viên Hòa Khánh Runner tập luyện chuẩn bị cho VM Huế. Ảnh: nhân vật cung cấp

Runner Nguyễn Phi Hùng, thuộc core team Hòa Khánh Runner chia sẻ: "Với những chân chạy chủ chốt, chúng tôi đặt mục tiêu sub 3:15 cho cự ly FM và sub 1:25 cho HM. Những người mới hoặc lần đầu tham gia sẽ đặt mục tiêu sub 4 cho FM và sub 2 cho HM".

Tại phía Nam, Nga Võ, thành viên adidas Runners Saigon, gương mặt quen thuộc tại các giải thuộc hệ thống VnExpress Marathon lại khiêm tốn hơn khi không đặt mục tiêu cá nhân tại giải sắp tới. Chị vừa trải qua 4 tháng chịu ảnh hưởng của di chứng hậu Covid-19 khiến sức khỏe giảm sút. Tuy vậy, vẫn sắp xếp tham dự VnExpress Marathon Huế 2022 với cô là một niềm vui.

Trong thời gian này, Nga Võ chỉ áp dụng các bài tập dễ và chạy mỗi tuần 50 - 65km để đảm bảo thể lực. Cô dành nhiều thời gian hơn cho các bài tập giãn cơ, phục hồi đồng thời duy trì việc ngủ trước 22h và dậy lúc 4h sáng.

"Được chạy lại sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch là niềm hạnh phúc với tôi và cộng đồng runner. Mặc dù thể trạng không sung mãn nhưng tinh thần tôi đã ở mức 100%. Tôi mong sẽ sớm được sải những bước chân trên cung đường đẹp tại Huế", Nga Võ chia sẻ.

Các vận động viên chạy thử đường đua VM Huế hôm 20/3. Ảnh: Võ Thạnh

Để đảm bảo việc đón tiếp các vận động viên vào ngày 10/3 tới đây, Ban tổ chức giải cũng gấp rút hoàn thiện những khâu tổ chức cuối cùng. Cổng mua vé của VnExpress Marathon Imperial Huế 2022 sẽ đóng vào 28/3. Runner có thể mua bib tham dự tại đây.

Hoài Phương