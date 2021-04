Runner phía Nam sẵn sàng cho ngày trở lại Quy Nhơn

Bình Dương Running Club, adidas Runners Saigon, Sunday Running Club sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị trước ngày race VM Quy Nhơn 2021 trong tọa đàm chiều 26/1.

Nhằm làm nóng đường đua VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhon 2021, VnExpress tiếp tục tổ chức tọa đàm "We are Ready" số thứ 2 tại đầu cầu TP HCM. Chương trình tường thuật trực tiếp vào 14h chiều 26/2, trên Fanpage giải chạy Quy Nhơn.

Tham gia buổi tọa đàm là những gương mặt nổi bật, đại diện cho các câu lạc bộ lớn khu vực phía Nam: Jasmine Nguyễn, giải 3 nữ, lứa tuổi 31-39, cự ly 42 km, VM Quy Nhon 2020; Huỳnh Thái Lộc, Chủ tịch CLB Bình Dương Running Club (BDRC), giải nhất nam, lứa tuổi trên 40, cự ly 21 km tại VM Quy Nhon 2020; VM Hanoi Midnight 2020 và VM Hue 2020; Xuân Dịu đên từ CLB adidas Runners Saigon; Lê Xuân Hợp thuộc CLB Sunday Running Club (SRC); Đặng Anh Quyết, giải nhất cự ly 42 km, lứa tuổi trên 30 tại VM Hue 2020. MC Phan An và thanh viên Ban tổ chức Vân Anh sẽ dẫn dắt chương trình.

Dàn khách mời tham gia tọa đàm chiều nay.

Các vị khách mời sẽ cùng chia sẻ xoay quanh chủ đề sự chuẩn bị cần thiết trước giải, chế độ ăn uống nghỉ ngơi và những kỷ niệm vui buồn qua các mùa VM Quy Nhơn.

Mở đầu "We are Ready" là phần trả câu hỏi dành cho tất cả độc giả theo dõi chương trình và cơ hội nhận về phần quà giá trị là một đôi giày nam Skecchers Max Cushioning Premier hoặc 1 đôi giày nữ Skecchers Max Cushioning Elite 2,49 triệu đồng và 1 Bib chạy VM ( Có thể chọn bất kì giải chạy trong năm 2021).

Trong các phút tiếp theo, đại diện các câu lạc bộ và runner nổi bật lần lượt chia sẻ về sự chuẩn bị cho giải marathon Quy Nhơn năm nay. Anh Huỳnh Thái Lộc, Chủ tịch CLB Bình Dương Running Club là người có nhiều kinh nghiệm nhất khi tham dự giải từ mùa đầu tiên. Anh sẽ cung cấp thông tin theo kinh nghiệm cá nhân để vận động viên có một ngày race an toàn, hiệu quả. Với Quy Nhơn, tránh sốc nhiệt được mỗi người chú trọng nhất, sau đó đến chiến lược trên đường đua, leo dốc, dinh dưỡng....

Đây là thông tin hữu ích đối với những vận động viên 21 km và 42 km, chiếm hơn 60% số lượng đăng ký, tính đến thời điểm này. Một vài chuẩn bị nhỏ có thể giảm những tình trạng say nắng, mất nước, thiếu tỉnh táo dẫn đến DNF (did not finish).

Hàng nghìn vận động viên chạy ở Quy Nhơn mỗi mùa VnExpress Marathon. Ảnh: VnExpress Marathon.

Về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, thời điểm thích hợp nhất để chạy bộ sau khi ăn tối là sau 2 tiếng. Tuyệt đối không chạy khi ăn no. Vận động khi ăn no sẽ khiến bụng cảm thấy nặng nề, khó chịu, tăng nguy cơ đau dạ dày, cơ thể mệt mỏi. Giống như hầu hết mọi môn thể thao khác, người chạy cần giữ trạng thái cân bằng, không đói nhưng cũng không no khi bắt đầu.

Bên cạnh một cuộc đua hấp dẫn, VM Quy cũng đem lại nhiều trải nghiệm thú vị. Cung đường giải trải dài từ trung tâm thành phố ra đến đàm Thị Nại dẫn dắt vận động viên qua nhiều khung cảnh khác nhau. Đầu tiên họ được cảm nhận thành phố ngủ yên lúc rạng ráng, mặt trời ló rạng trên cầu Thị Nại hay cái nắng gắt ở cồn cát Phương Mai.

Đặc biệt, đường làng DT639 – nơi vận động viên được đón nhận được tình cảm của nhiều người dân Bình Định. Không chỉ đem những vật dụng gia đình như nồi niêu, xoong, trảo ra cổ vũ, người dân còn mời vận động viên ăn hoa quả. Một số chân chạy sau đó chia sẻ khoảng khắc ấn tượng này lên trang cá nhân facebook. Sang năm 2020, DT639 được cải tạo một phần, đường trải nhựa dầy, đẹp hơn, êm hơn, an toàn khi sải bước.

Một runner trên đường chạy 10 km VM Quy Nhơn. Ảnh: VnExpress Marathon.

Tiếp nối thành công 2 giải liên tiếp trong năm 2019, 2020, Báo VnEpxress phối hợp với UBND tỉnh Bình Định, sự đồng hành của Hưng Thịnh Land tổ chức giải chạy VnExpress Marathon Sparkling Quy Nhon 2021. Giải diễn ra ngày 6/6.

Giải mang đến nhiều trải nghiệm mới, tập trung vào hỗ trợ và ưu đãi cho các vận động viên bên cạnh những màu sắc đã trở thành đặc trưng của thành phố Quy Nhơn với biển trời xanh, cát trắng, nắng vàng, sự nồng nhiệt của người dân địa phương.

Năm nay, Ban tổ chức vẫn giữ nguyên bốn cự ly: 5 km, 10 km, bán marathon (21 km) và full marathon (42 km). Đường chạy sẽ xuất phát từ tượng đài Nguyễn Tất Thành rộng thoáng. Mỗi cự ly sẽ có cung đường trải nghiệm khác nhau.

