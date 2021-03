Runner Nhật Bản chạy 100 lần full marathon dưới 2 giờ 20 phút

Yuki Kawauchi (33 tuổi), vận động viên nổi tiếng người Nhật Bản vừa lập kỷ lục Guinness về 100 lần chạy 42 km dưới 2 giờ 20 phút.

Yuki Kawauchi vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (GWR) trao bằng ghi nhận thành tích ấn tượng này hôm 28/2 tại giải chạy truyền thống Lake Biwa Marathon (Nhật Bản).

Chân chạy Nhật Bản chạm mốc 100 lần chạy sub 2:20 giải chạy Hofu Marathon tháng 12 năm ngoái với kết quả 2 giờ 10 phút 26 giây.

Còn ở sự kiện chạy hôm 28/2, anh đã đánh dấu lần thứ 101 tái lập thành tích, thậm chí còn đạt kỷ lục cá nhân, hoàn thành quãng đường trong 2 giờ 7 phút 27 giây. Cả sự nghiệp chạy bộ của mình, Kawauchi chỉ có 8 lần chạy chậm hơn 2 giờ 20 phút.

Đại diện Guinness trao chứng nhận cho Yuki Kawauchi. Ảnh: Japantimes.

"Có thể không khó để chạy marathon dưới 2 giờ 20 phút. Nhưng lặp lại trên 100 lần như vậy, bạn phải duy trì phong độ trong một thời gian dài. Bạn phải tham gia nhiều giải nhất có thể và hơn hết cần có sức khỏe tốt. Nếu không, bạn không thể biến nó thành hiện thực", anh cho biết.

Năm 2018, sau khi vượt qua vận động viên người Mỹ Doug Kurtis về số lần chạy 42 km sub 2:20, Yuki liên tục giữ kỷ lục nói trên.

Riêng trong năm 2018, Yuki Kawauchi tham gia tổng cộng 42 giải chạy, nghĩa là gần như cuối tuần nào anh cũng xỏ giày lao vào đường đua. Anh vô địch Boston Marathon năm đó trong 2 giờ 15 phút 58 giây trong điều kiện thời tiết mưa gió.

Yuki Kawauchi vô địch Boston Marathon 2018. Ảnh: Boston Marathon.

Nhật Bản ngày càng có nhiều vận động viên marathon nổi danh thế giới. Yuki Kawauchi nhận xét mình không nhanh nhất hay mạnh nhất. "Nhưng tôi đã chăm chỉ luyện từ khi 6 tuổi để chạm đến kỷ lục này.

Tại sự kiện chạy Lake Biwa tuần rồi, cùng lúc Yuki Kawauchi lập thành tích chạy sub 2h20 lần thứ 101, một vận động viên khác hoàn thành sub 2:20 đầu tiên ở độ tuổi 48. Chứng kiến điều này, Yuki tin rằng mình vẫn có thể còn chạy tiếp. "Hiện tại, tôi nghĩ mình có thể ở dưới sub 2:20 cho đến cuối tuổi 40 hoặc khoảng 50. Nhưng nếu ai đó 52 hoặc 53 tuổi làm điều đó, tôi càng có thêm động lực", anh nói.

Trước khi đến với chạy bộ, Yuki Kawauchi là một người làm văn phòng. Vừa làm một công chức tốt vừa làm một runner giỏi cùng một lúc rất khó, Yuki từng chia sẻ. Chính vì vậy, sau khi đăng quang ở Boston 2018, anh tuyên bố muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp để có thể theo đuổi đam mê của mình một cách trọn vẹn nhất.

Thành Dương (theo Japan Times)