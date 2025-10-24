Rừng tre nổi tiếng Nhật Bản bị khắc chữ chi chít

Khoảng 350 cây trên con đường tre nổi tiếng ở Kyoto bị du khách khắc chi chít chữ lên thân, khiến cây giảm khả năng quang hợp, dễ chết.

"Bamboo Path" (con đường tre) là đoạn đường nổi tiếng nhất của rừng tre Sagano ở Arashiyama, Kyoto, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều du khách vô ý thức đã khắc chữ lên thân tre, gây mất mỹ quan. Theo thống kê, tới tháng 10, khoảng 350 thân tre đã bị khắc chữ, hình lên.

Nhiều thân tre xuất hiện các chữ tiếng Anh được khắc bằng vật sắc, nhọn. Trong một số ảnh chụp, người ta cũng thấy một số thân tre bị khắc tiếng Việt, thể hiện tình yêu đôi lứa. Nhiều thân tre còn bị khắc chi chít từ trên xuống dưới.

Tại "Bamboo Path", các biển báo cấm khắc chữ đã được dựng lên bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Hàn. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được những hành vi kém ý thức của du khách.

Ông Kazutaka Mitsui, đại diện công ty điều hành dịch vụ xe kéo "Ebisuya", cho biết hành vi khắc chữ bắt đầu xuất hiện từ khoảng 7-8 năm trước nhưng trong vài năm gần đây, tình trạng gia tăng trở lại.

Công ty Ebisuya đã dán áp phích kêu gọi du khách không khắc chữ lên tre và sử dụng băng keo để che phủ một số vết khắc nhằm giảm tác động xấu đến cảnh quan.

"Dán băng keo không phải giải pháp lý tưởng nhưng còn hơn là để lộ những vết khắc. Chúng tôi muốn du khách được thưởng thức cảnh đẹp nguyên vẹn, vì vậy mong mọi người ngừng hành vi này", ông kêu gọi.

Sự việc khiến nhiều người Nhật Bản bức xúc về cách quản lý của chính quyền lẫn ý thức của du khách.

"Tôi thấy biển báo phạt khắp nơi nhưng người ta vẫn hút thuốc và chỉ bị nhắc nhở, y như chuyện này. Chúng ta cần có cơ chế phạt rõ ràng và nếu không chịu nộp phạt, họ cần lao động công ích", một người dùng viết trên Yahoo JP. "Quy định của Nhật Bản quá lỏng lẻo nên du khách dường như đang coi thường pháp luật. Muốn làm điều sai trái thì về nước mình đi, đừng gây chuyện ở Nhật Bản", người khác viết.

Trong khi đó, JNF, người địa phương chia sẻ hàng dài khách du lịch tập trung ở đây khiến anh khó khăn khi băng qua rừng tre về nhà. Đôi khi, anh cố chen qua và bị quát tháo như kẻ gây rối.

Hành vi khắc chữ làm xấu cảnh quan và gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây tre. Ông Sada Nakai, chuyên gia cây cối tại Vườn thực vật Kyoto, giải thích bề mặt tre hoàn toàn được cấu tạo từ các tế bào thực vật nên khi bị khắc, các tế bào tại vị trí đó không thể tái sinh. Những vùng bị khắc không có khả năng phục hồi, làm giảm khả năng quang hợp, dẫn đến nguy cơ cây chết vì ngã đổ.

Chính quyền thành phố Kyoto đang cân nhắc việc chặt bỏ những cây tre bị khắc chữ để bảo vệ cảnh quan và đảm bảo an toàn.

Nằm ở phía tây của cố đô Kyoto, rừng tre Sagano là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Nhật Bản. Rừng tre Sagano nổi tiếng từ thời Heian (794-1185). Thời đó giới thương nhân quý tộc hay chọn khu rừng này là điểm nghỉ dưỡng yêu thích.

Tiếng lá tre xào xạc khi gió thổi tạo nên những âm thanh độc đáo tựa như lời thì thầm của gió, gây ấn tượng với du khách. Âm thanh của khu rừng được Bộ Môi trường Nhật Bản đưa vào danh sách 100 âm thanh của Nhật Bản và khuyến khích người dân cảm nhận những âm thanh tự nhiên đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc.

