Rừng toàn cầu đang 'trẻ hóa'

Tác động của con người và biến đổi khí hậu đang làm tổn thương những cây lâu năm, khiến các khu rừng trên thế giới trẻ và thấp hơn trước.

Độ tuổi và chiều cao trung bình của rừng đang giảm dần. Ảnh: SciTech Daily.

Nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science hôm 29/5 cho thấy sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu và nồng độ CO2 trong khí quyển, kết hợp với căng thẳng môi trường và sự kiện thời tiết khắc nghiệt, đang làm thay đổi đáng kể các khu rừng trên khắp hành tinh.

Dựa trên dữ liệu từ vệ tinh và các cuộc khảo sát về "sức khỏe" rừng, các nhà khoa học nhận thấy rừng già đặc biệt dễ bị tổn thương trong vài thập kỷ qua. Tỷ lệ cây cổ thụ chết ngày một tăng khiến độ tuổi và chiều cao trung bình của các khu rừng giảm dần theo thời gian.

"Một thế giới trong tương lai với ít những khu rừng già rộng lớn sẽ rất khác so với những gì chúng ta thấy ngày nay. Rừng lâu năm là nơi lưu trữ đa dạng sinh học cao hơn nhiều so với rừng non, đồng thời hấp thụ nhiều carbon hơn", tác giả chính của nghiên cứu Nate McDowell từ Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương của Mỹ giải thích.

Các yếu tố căng thẳng môi trường như cháy rừng, phá rừng, côn trùng hay dịch bệnh đã làm mất tính ổn định của rừng trên toàn cầu. Chúng gây hại những cây lâu năm nhưng mặt khác lại tạo cơ hội cho cây con phát triển.

Khi cấu trúc và sinh khối rừng trải qua những thay đổi mạnh mẽ, toàn bộ hệ sinh thái có thể cũng thay đổi theo, đe dọa các loài động, thực vật hoang dã sống bên trong. "Thật không may, xu hướng này được dự đoán là sẽ tiếp tục gia tăng về tuần suất và mức độ nghiêm trọng trong thập kỷ tới", McDowell nói thêm.

Đoàn Dương (Theo UPI)