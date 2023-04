Rụng răng vì món sườn, thực khách kiện nhà hàng

Trung QuốcGãy răng sau khi ăn sườn xào chưa ngọt, bà Ngô đòi nhà hàng bồi thường 5.000 nhân dân tệ vì cho rằng có lỗi do không gỡ xương.

Ngày 11/4, Toà án nhân dân tỉnh Nam Kinh xét xử phúc thẩm vụ kiện theo kháng cáo của bà Ngô, trú quận Kiến Nghiệp.

Nội dung vụ án thể hiện, ngày 10/12/2019, bà Ngô đến một nhà hàng dịa phương ăn tối và gọi món sườn lợn xào chua ngọt, giá 45 nhân dân tệ (khoảng 150.000 đồng). Khi bà đang ăn sườn, đột nhiên cảm thấy đau. Nhằn xương ra, bà phát hiện ra một chiếc răng cũng bị rụng theo.

Bà Ngô cho gọi ngay quản lý nhà hàng, cho rằng sườn "có vấn đề". Hai bên không dàn xếp được, dù công an can thiệp. Hôm sau, bà Ngô đi nha sĩ khám và yêu cầu nhà hàng trả chi phí này.

Sau khi bị từ chối, bà Ngô đã kiện nhà hàng lên toà án quận, yêu cầu chịu chi phí y tế, thu nhập hao hụt và chi phí đi lại, tổng hơn 5.000 nhân dân tệ (17 triệu đồng).

"Cửa hàng không đúng khi sơ chế nguyên liệu và xương không sạch. Tại sao món sườn lại để nguyên xương cho khách?", bà Ngô trình bày tại phiên sơ thẩm tháng 5/2021. Còn đại diện nhà hàng phản đối. "Chẳng có nhà hàng nào gỡ xương ra khỏi sườn khi làm món sườn xào chua ngọt cả"..

"Việc nhà hàng thấy trước được việc bà Ngô sẽ bị hỏng răng khi ăn sườn là bất khả thi. Chỉ có khách hàng mới hiểu rõ nhất hoàn cảnh của mình", luật sư bị đơn phân tích.

Bản án sơ thẩm đánh giá, các món ăn do bị đơn cung cấp đều có hình ảnh trên menu in màu, ghi rõ tên và giá cả món ăn. Nhà hàng đã thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Nguyên nhân bà Ngô rụng răng không phải do chất lượng món ăn.

Theo tòa, menu thể hiện giá và mô tả món ăn bằng ảnh màu, vì thế quán đã làm đúng trách nhiệm với khách.

"Không nên quá khắt khe với những người buôn bán. Với tư cách là người tiêu dùng, bà Ngô hoàn toàn đủ năng lực nhận thức, món ăn này có phù hợp với mình", bản án nêu.

Toà do đó bác yêu cầu của bà Ngô. Nhà hàng không có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Ngay tháng đó, bà Ngô kháng cáo.

Tại phiên toà hôm 11/4, cấp phúc thẩm giữ nguyên phán quyết. Việc kháng cáo của bà Ngô vì thế bất thành.

Hải Thư (Theo 163, QQ)