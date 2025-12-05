Rừng phong Khe Sanh đổi màu lá, hút khách trekking

Khu vực hồ thủy điện Rào Quán, xã Hướng Hóa, cách trung tâm Đông Hà khoảng 80 km, thu hút du khách trekking, ngắm rừng phong thay lá. Đầu tháng 12, tiết trời Quảng Trị se lạnh, những tán phong hương chuyển đỏ, ẩn hiện trong sương mây. Ảnh: Lê Cường
Theo anh Nguyễn Bôn (bên trái), hướng dẫn viên du lịch tại Quảng Trị, tháng 12 là thời điểm lý tưởng trekking rừng phong Khe Sanh nhờ tiết trời khô ráo, lá chuyển sắc đỏ.
Hành trình dài 14 km, mất khoảng 4 tiếng tùy thể lực người tham gia. Tuyến đường xuất phát từ Km 14 đường Hồ Chí Minh, men theo lối mòn tuần tra biên phòng quanh hồ thủy điện Rào Quán.
Phong lá đỏ (còn gọi phong hương, sau sau) có tên khoa học Liquidambar formosana, đặc trưng tỏa hương thơm, phân bố chủ yếu ở rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Cây thuộc loài thân gỗ, sống lâu năm, cao 2-10 m, thường được trồng lấy bóng mát.
Tại Khe Sanh, phong có lá ba thùy, khác với giống ôn đới. Trên thế giới hiện ghi nhận hàng nghìn giống phong, phân loại dựa theo số thùy và màu sắc. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu
Theo anh Bôn, trung bình mỗi tháng anh đưa 2-3 đoàn trekking, quy mô 5-15 khách. Chi phí trọn gói hành trình 15 km từ 800.000 đến 1 triệu đồng một người, bao gồm ăn uống, đi lại và lều trại.
Đoạn đường mòn trên cung trekking với hai hàng phong đang chuyển sắc đỏ.
Hết đoạn đường mòn, địa hình chuyển sang dốc cao và suối. Bề mặt đá phủ rêu trơn trượt, nhiều đoạn suối chỉ có thân cây bắc ngang làm cầu, đòi hỏi du khách thận trọng. Gậy trekking là vật dụng cần thiết để giữ thăng bằng và đỡ mất sức.
Những chặng khó này không chiếm quá nhiều thời gian trong hành trình. Phần còn lại, đường đi tương đối thuận lợi để du khách ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành.
Tại chặng nghỉ, du khách đi thuyền ra lòng hồ Rào Quán để chụp ảnh cùng những gốc phong ngập nước.
Theo hướng dẫn viên, mỗi thuyền chở tối đa 8 người. Khách bắt buộc mặc áo phao theo quy định để đảm bảo an toàn. Ảnh: Lê Cường
Bữa trưa "dã chiến", thường gồm xôi, gà, bánh chế biến sẵn, được chuẩn bị trong lúc khách chụp ảnh. Việc mang đồ ăn nguội giúp hạn chế mang vác và giảm xả thải ra môi trường.
Cuối hành trình, hướng dẫn viên thu gom rác, đồng thời nhắc nhở du khách không bẻ cành hay lấy vật dụng từ rừng. Ngoài đi trong ngày, khách có thể chọn lịch trình hai ngày một đêm để cắm trại, đón bình minh và săn mây.
Anh Bôn lưu ý nhiệt độ ban đêm tại khu vực rừng núi xuống thấp, du khách cần chuẩn bị trang phục giữ ấm. Buổi sáng, đoàn thưởng thức cà phê nóng trước khi trở về.
Cà phê Khe Sanh là đặc sản của huyện Hướng Hóa, sinh trưởng trên nền đất đỏ bazan và khí hậu cao nguyên mát mẻ. Vùng này phù hợp với giống Arabica, cho hạt có hương vị ổn định qua nhiều vụ. Đây hiện là mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương, được tiêu thụ rộng rãi trong nước.
Rừng phong Quảng Trị nhìn từ trên cao. Video: Lê Nguyễn
Tuấn Anh