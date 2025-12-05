Rừng phong Khe Sanh đổi màu lá, hút khách trekking

Phong lá đỏ (còn gọi phong hương, sau sau) có tên khoa học Liquidambar formosana, đặc trưng tỏa hương thơm, phân bố chủ yếu ở rừng nhiệt đới Đông Nam Á. Cây thuộc loài thân gỗ, sống lâu năm, cao 2-10 m, thường được trồng lấy bóng mát.

Tại Khe Sanh, phong có lá ba thùy, khác với giống ôn đới. Trên thế giới hiện ghi nhận hàng nghìn giống phong, phân loại dựa theo số thùy và màu sắc. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu