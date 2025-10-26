Rừng gỗ quý hơn 450 ha được trồng gần nửa thế kỷ

Những mái nhà và vườn cây của người dân chỉ cách rừng phòng hộ vài mét.

Bà Mây, 68 tuổi, sống đối diện khu rừng, kể rừng đã che chở cho ngôi nhà của bà trong cơn bão cách đây gần 20 năm. Khi ấy, từ trong nhà nhìn ra, những hàng cây bị gió bẻ cong, tiếng rít dữ dội khiến cả gia đình phải chui xuống gầm giường trú ẩn. Sau trận bão, nhà vẫn nguyên vẹn, bà càng thêm quý khu rừng.