Rừng ở Nghệ An lại cháy dữ dội

Quân đội, chính quyền và người dân đang tiếp cận đám cháy rừng thông ở huyện Diễn Châu bùng lên, chiều 29/6.

Đám cháy rừng ở xã Diễn Phú chiều 29/6 nhìn từ xa. Ảnh: Hải Bình.

Lửa bùng lên tại khu rừng thông thuộc địa bàn xã Diễn Phú, từng xảy ra cháy hai ngày trước. Gần tối, cột khói đang cuồn cuộn cao hàng chục mét cả một vùng trời.

"Điểm cháy nằm ở đỉnh núi cao hàng trăm mét so với đồng bằng. Gió thổi mạnh, thời tiết nắng nóng làm lửa lan nhanh, gây khó khăn", anh Tuấn tại hiện trường vụ cháy cho biết.

Chính quyền huyện Diễn Châu đang điều động hàng trăm người của các lực lượng tới hiện trường. Không thể dùng nước, lực lượng chữa cháy vẫn dùng các phương pháp chính như phát đường băng cản lửa, dùng máy thổi thực bì, cành cây tươi dập lửa.

Cận cảnh nơi xảy ra cháy. Ảnh: CTV.

Từ ngày 26 đến 28/6, tại 4 xã thuộc 3 huyện nằm giáp nhau là xã Sơn Thành (huyện Yên Thành), Diễn Lợi, Diễn Phú (huyện Diễn Châu) và Nghi Văn (huyện Nghi Lộc) xảy ra vụ cháy rừng quy mô lớn. Riêng xã Diễn Lợi có 70 ha rừng sản xuất bị cháy. Để khống chế vụ cháy, Nghệ An đã huy động hàng nghìn người của các lực lượng tham gia.

Chiều 29/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An cho biết từ đầu năm tới nay cả tỉnh đã xảy ra 5 vụ cháy rừng. Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng ngưỡng 38 đến 41 độ C nên nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao.

Hải Bình