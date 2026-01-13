Rừng mai anh đào phủ kín Mộng Đào Nguyên Đà Lạt

Sam Sam, nhiếp ảnh gia địa phương, cho biết năm nào anh cũng rong ruổi khắp Đà Lạt từ ngoại ô đến trung tâm, săn mai anh đào nở. Anh đến Mộng Đào Nguyên hồi đầu tháng 1, nhận thấy hoa năm nay nở sớm, dày và đồng đều hơn năm trước, sắc hồng cũng đậm hơn.

"Phải hai năm rồi mới được ngắm mai anh đào mới nở rực rỡ như vậy", anh nói.