Rừng mai anh đào phủ kín Mộng Đào Nguyên Đà Lạt

Trên triền núi Lang Biang, thuộc phường Liang Biang (xã Lát cũ), cách trung tâm Đà Lạt 15-18 km, rừng mai anh đào vào độ nở rộ. Khu vực có tên gọi khác là Mộng Đào Nguyên, với nhiều gốc mai anh đào cổ thụ mọc tự nhiên ở độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển, xen kẽ trong rừng thông và thảm thực vật bản địa.
Sam Sam, nhiếp ảnh gia địa phương, cho biết năm nào anh cũng rong ruổi khắp Đà Lạt từ ngoại ô đến trung tâm, săn mai anh đào nở. Anh đến Mộng Đào Nguyên hồi đầu tháng 1, nhận thấy hoa năm nay nở sớm, dày và đồng đều hơn năm trước, sắc hồng cũng đậm hơn.
"Phải hai năm rồi mới được ngắm mai anh đào mới nở rực rỡ như vậy", anh nói.
Từ năm 2020, Mộng Đào Nguyên bắt đầu phổ biến với khách du lịch, hút khách đến săn ảnh hoa nở, check in dịp đầu năm mới. Theo các hướng dẫn viên địa phương và nhiếp ảnh gia, thời điểm săn hoa đẹp nhất vào sáng sớm, trước 9h, khi Mặt Trời còn thấp, nắng xiên qua tán cây. Nắng buổi sáng giúp bề mặt hoa và thân cây hiện rõ lớp sáng, tối, hạn chế gắt sáng.
Nhiều du khách di chuyển gần 20 km từ trung tâm Đà Lạt đến Mộng Đào Nguyên từ 6h sáng để chụp hình, tham quan. Một du khách từ TP HCM sau ba năm quay lại Mộng Đào Nguyên, cho biết đường đi vẫn khó vì dốc và nhiều sỏi đá, nhưng dịch vụ đưa đón bằng xe Jeep từ chân núi có sẵn. Giá khoảng 100.000 đồng hai chiều.
Các gốc mai anh đào ở Mộng Đào Nguyên phân bố rải rác theo sườn núi, xen kẽ giữa rẫy cà phê, chè, rừng thông tự nhiên.
Anh Minh Hòa, du khách tại TP HCM đến Mộng Đào Nguyên đầu tháng 1 cho hay mai anh đào tại khu vực này gần giống khung cảnh khu vực Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. "Cảnh ở Mộng Đào Nguyên nguyên sơ hơn, ít dịch vụ du lịch hơn Chiang Mai", anh Hòa nói.
Nhiếp ảnh gia Sam Sam cho hay nhiều cây hoa chưa bung nở hoàn toàn. Mùa hoa Mộng Đào Nguyên dự kiến kéo dài đến đầu tháng 2. Hoa tàn trùng thời điểm các cây hoa khu vực trung tâm Đà Lạt vào giai đoạn nở rộ đúng dịp Tết Nguyên đán.
Nhiều cây non 3-5 tuổi ra hoa dày cả chùm. Hoa mai anh đào Đà Lạt thường có 5 cánh đơn, mỏng, hơi tròn ở đầu. Khi mới nở, hoa có sắc hồng đậm, sau đó nhạt dần. Mỗi đợt hoa nở kéo dài khoảng hai đến ba tuần, tùy điều kiện thời tiết.
Từ trung tâm Đà Lạt đến Mộng Đào Nguyên, du khách đi theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về khu du lịch Langbiang. Tại vòng xoay Langbiang, rẽ trái vào đường 19/5, đi khoảng 5-8 km, rẽ phải vào lối mòn đất đỏ chân núi.
Đường đất dốc, sỏi đá gồ ghề, chỉ phù hợp xe gầm cao hoặc tay lái vững. Đoạn cuối khoảng 3 km, du khách nên đi xe Jeep trung chuyển của dân địa phương để đảm bảo an toàn.
Đến Mộng Đào Nguyên, du khách có thể kết hợp tham quan Khu du lịch núi Lang Biang, hồ Dankia hoặc làng dân tộc K’Ho.
Tháng 1, Đà Lạt cũng tổ chức lễ hội mai anh đào từ 15/1 đến 5/2. Lễ hội có các hoạt động văn hóa, du lịch, giới thiệu bản đồ điểm ngắm hoa và trải nghiệm trong không gian tự nhiên, hướng tới quảng bá hình ảnh mai anh đào gắn với mùa xuân Đà Lạt.
Mai Phương
Ảnh: Sam Sam